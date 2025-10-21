Piešťany chcú prekvapiť favorita. Jankovič: Neplánujeme lacno predať kožu

PIEŠŤANY. Basketbalistky Piešťanských Čajok pred týždňom siahali na prvú výhru v I-skupine Európskeho pohára (Eurocup). Teraz sa majster Slovenska pokúsi urobiť ďalší krok k tomu, aby na vytúžený úspech dosiahol.
V sérii domácich zápasov privíta v stredu 22. októbra o 18.00 h francúzsky UFAB49 Angers.
Proti španielskemu Estudiantes bojovali Piešťany o víťazstvo až do samého záveru, ale napokon prehrali o 12 bodov (52:64).
Európsky pohár žien - 3. kolo skupiny I
Streda 22. októbra, 18:00 h: Piešťanské Čajky - UFAB49 Angers
„Musím povedať, že sme odohrali skutočne dobré stretnutie s veľkou vôľou po víťazstve. Aj keď nám to, bohužiaľ, nevyšlo, podali sme veľmi dobrý výkon. Chýbalo nám možno viac skúseností alebo šťastia, a zápas mohol dopadnúť úplne inak.
Konečný výsledok je pre nás asi až veľmi krutý, ale taký je šport. V tejto súťaži sa hrá o každý bod, preto každý hrá naplno do konca. Musíme pokračovať v tom, čo sme ukázali proti Estudiantes a ja verím, že ďalšie výsledky môžu byť ešte lepšie,“ povedal pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič.
Atmosféra bola neskutočná
Výkony jeho tímu sa vyvíjajú správnym smerom po výraznej hráčskej obmene medzi sezónami. „Podľa mňa to bol proti Madridu z našej strany dobrý výkon. Mali sme výbornú energiu, bojovali sme a hrali sme tímovo.
Možno nám chýbal kúsok šťastia alebo pár detailov, ktoré v závere rozhodli. Celkovo bol náš výkon správnym krokom smerom dopredu, akým sa chceme uberať,“ vyjadrila sa krídelníčka Alexandra Buknová.
Reprezentantka Slovenska tiež ocenila atmosféru v domácej Diplomat aréne: „Atmosféra bola neskutočná, je cítiť podporu z hľadiska a je to niečo, čo nás skutočne ženie dopredu.
Pre mňa, osobne, je to vždy sviatok hrať doma a ešte k tomu aj takýto atraktívny zápas. Veľmi si to užívam a som vďačná, že diváci chodia a vytvárajú nám takúto atmosféru.“
Súper ešte s väčšou kvalitou
Najbližší súper Piešťan, francúzsky Angers, má zatiaľ v Eurocupe bilanciu jednej výhry a jednej prehry. V prognózach pred začiatkom súťaže označil oficiálny web súťaže tento duel za kľúčový v rámci I-skupiny.
„Ide o veľmi podobného súpera ako Estudiantes, možno s väčšou kvalitou v hre jedna na jedna a agresivitou. Hrajú rýchlo, veľa sa tlačia do koša a z podkošových situácií vedia skórovať. Sú veľmi silní v tranzícii, na čo si budeme musieť dávať veľký pozor.
Angers vyhral v Estudiantes, ale prehral doma prekvapujúco s Rapidom Bukurešť, no súper vyhral zaslúžene. Nepôjde o ľahkého súpera, je to tím z kvalitnej francúzskej ligy. Opäť vieme, kto je favorit, ale neplánujeme lacno predať kožu. Ako sme sa pokúsili proti Madridu, tak urobíme všetko, aby sme po zápase mohli byť spokojní,“ vyhlásil Jankovič.
Môžeme uspieť
S podporou z tribún už dokázali Čajky v predošlých rokoch zdolať aj zvučné basketbalové značky a v takýto scenár dúfajú aj v stredu večer.
„Francúzsky basketbal je veľmi fyzický, hráčky sú agresívne v obrane a hrajú rýchlo v útoku. Určite to nebude jednoduché, ale práve takéto zápasy nás môžu posúvať. Musíme priniesť minimálne takú energiu a bojovnosť, ako pred týždňom proti Madridu.
Je potrebná koncentrácia po celý zápas a držať spolu ako tím. Tiež je potrebné vážiť si každú loptu a hlavné je, aby sme sa nevzdávali. Verím, že keď to všetko spojíme, tak môžeme uspieť,“ myslí si Buknová.
V podobnom duchu to vníma aj šéf piešťanskej lavičky: „Potrebujeme hrať ešte trochu lepšie, musíme byť viac odvážni na útočnej polovici, aby sme dokázali dať viac bodov a vytvoriť si ešte lepšie strelecké pozície.
Verím, že sa opäť minimálne poďakujeme divákom dobrým výkonom, ako tomu bolo predchádzajúcu stredu, ale bol by som rád, keby hráme dobre a podarí sa nám vyhrať. Ak by sa to nepodarilo, tak minimálne chceme urobiť zápas ťažký pre Angers.“
Duel Piešťan s Angersom je na programe v stredu 22. októbra o 18.00 h, v priamom prenose ho odvysiela televízna stanica JOJ Šport 1.