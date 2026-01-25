Piešťany zvládli trojsúboj o prvé miesto. Jankovič: Bola tam veľká bojovnosť

Piešťanské Čajky.
Piešťanské Čajky. (Autor: TASR)
Piešťany ukončili základnú časť na prvom mieste.

Do posledného kola základnej časti basketbalovej Tipos extraligy žien (EXZ) vstupovali tri tímy s rovnakou bilanciou a šancou na prvé miesto.

Z trojsúboja napokon vzišli najlepšie hráčky Piešťanských Čajok, úradujúci šampión triumfoval v repríze minuloročného finále nad Sláviou Banská Bystrica 77:60 a na čelo tabuľky sa dostal vďaka lepšiemu skóre zo vzájomných zápasov proti MBK Ružomberok.

V uplynulých rokoch Piešťany a Slávia Banská Bystrica pravidelne bojujú o víťazné trofeje a najvyššie priečky, tentoraz na ich vzájomný súboj zavítalo takmer 700 divákov.

„Veľmi sa tešíme z toho, že opäť prišlo množstvo divákov. Možno ich bolo ešte o trochu viac v porovnaní so súbojom s Ružomberkom. Teší ma, že sa prídu pozrieť a verím, že sme im to vrátili našim výkonom a dôveru splatili.

Zatiaľ to nie je žiadna výhoda. Skončili sme na prvom mieste, Banská Bystrica má na konte o jednu prehru viac ako my a Ružomberok. Pozitívom našich dvoch víťazstiev s Ružomberkom a Sláviou boli bodové rozdiely a zmazanie manka z prvých zápasov. Na konci sa to môže ešte zísť,“ hovoril pre TASR v pozápasovom hodnotení kouč Čajok Peter Jankovič.

Uprostred tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič
Uprostred tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič (Autor: TASR)

Bystrické „pumy“ pri tom išli na polčas len s dvojbodovým mankom (36:38), ale v priebehu pár minút sa im výrazne vzdialila vidina ďalšieho úspechu proti majstrovi.

„Chýbalo tomu zobrať a zahrať niečo systémovo. Každý prišiel, chcel si niečo vyskúšať. Potom sme sa urážali, že kto má koľko minút na ihrisku a to nemôže takto fungovať. My sme v danom momente sami seba zdolali. Naštartovali sme ich a vieme, ako tu funguje domáce prostredie,“ vyjadrila svoj pohľad na priebeh trénerka Banskej Bystrice Zuzana Žirková.

Domáce hráčky sa naštartovali a v momente, keď sa náskok preklopil do dvojcifernej hodnoty, tak ich už bolo možné len s ťažkosťami zastaviť.

„Ja som veľmi šťastná, že sa nám podarilo hrať tímovo, jednoducho a jedna za druhú. To je obrovský kľúč k úspechu. Keď takto budeme pokračovať, tak to bude iba dobré. Znamená to pre nás veľmi veľa.

Dokázali sme, že vieme hrať nielen s Ružomberkom, ale aj so Sláviou, keď dodržiavame naše princípy a systém. Vynaložená práca sa vypláca a chceme v tom pokračovať,“ prezradila piešťanská pivotka Vanda Kozáková.

Päť hráčok s dvojciferným počtom bodov a len 24 inkasovaných bodov v druhom polčase, Čajky nielen týmito faktormi napokon uhájili po výsledku 77:60 víťaznú sériu a vyskočili na prvé miesto tabuľky.

„Tímová obrana, veľmi dobre sme bránili a nedovolili sme im ľahké strely. Mali problém presadiť sa, veľmi dlho sme ich držali v polčase na približne 13 bodoch. Na konci to trochu skresali, ale bola tam veľká bojovnosť a nasadenie.

To, čo sme deklarovali pred sezónou, že chceme dať šancu slovenským hráčkam, aby prispievali k víťazstvám, tak už to nie je len o legionárkach. Mali sme päť dvojciferných strelkýň, čo je na obranu veľmi ťažké. Je to pozitívum, ale je potrebné si to udržať, stavať na tom a byť ešte dôslednejší,“ vyhlásil Jankovič.

Sezóna 2025/2026 Tipos EXZ sa preklápa do svojej druhej časti, súťaž sa rozdelila po 18. kole na dve skupiny. Vrchné tímy budú proti sebe hrať v skupine o 1. - 6. miesto.

„Takto sa vždy hrá v súbojoch o čelné priečky, stretnutia sú vždy vyhrotené a každý chce ukázať doma silnú stránku. Škoda, že nie je takýchto duelov a vyrovnanejších družstiev viac. Toto bude v nadstavbe super,“ dodala nielen na margo atmosféry Žirková.

Už najbližšiu sobotu sa Piešťany predstavia doma proti Šamorínu, Banská Bystrica privíta Slovan Bratislava.

Tabuľka Tipos extraligy žien

