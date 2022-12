Piešťanské Čajky spoznali súperky v play off Eurocupu, vyzvú maďarský tím

Tímu trénera Petra Jankoviča sa podarilo v Eurocupe dosiahnuť niekoľko nových mét. Prvýkrát získali Piešťany v skupine tri víťazstvá a premiérovo sa im podarilo prebojovať do ďalšej fázy súťaže.

V play off si v rámci dvojzápasu zmerajú sily s maďarským NKA Universitas PEAC Pécs. Prvé stretnutie je na programe v stredu 4. januára 2023 o 18.00 h, odveta o týždeň neskôr.

Bilancia 3-3 im vyniesla v tabuľke všetkých postupujúcich tímov 23. priečku, do cesty sa im postaví družstvo na 10. mieste - NKA Universitas PEAC Pécs.

Najprijateľnejší súper?

"Myslím si, že pre nás je to veľmi vhodný súper. Sme radi, že sme sa vyhli tímom z Francúzska a Španielska. Kvalita je tam veľká, papierové predpoklady sú na strane maďarského tímu, ale čo sa týka dostupnosti a mentality, tak je nám to oveľa bližšie. Z tohto pohľadu je to asi najprijateľnejší súper," zhodnotil pre TASR prvé dojmy z Pécsu tréner Peter Jankovič.

Maďarský tím išiel do play off ako víťaz B-skupiny, v konkurencii bulharského Beroe, tureckého Hatayu a izraelskej Ramly uhral 5 výhier a 1 prehru. Pri pohľade na štatistiky zaujme fakt, že s neuveriteľným priemerom 42,5 doskoku na zápas je Pécs druhý najlepší v tejto súťaži.