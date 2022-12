Piešťany si na Galatasaray veria. Je to v našich rukách, hovorí tréner Jankovič

BRATISLAVA. Slovenské basketbalové majsterky Piešťanské Čajky sú blízko k premiérovému postupu do vyraďovacej časti Európskeho pohára žien, v stredajšom záverečnom dueli C-skupiny tohtosezónnej edície súťaže im stačí neprehrať vyšším ako 7-bodovým rozdielom na pôde tureckého Galatasaraya Istanbul (17.00 h). Oba tímy majú na konte po osem bodov a totožnú bilanciu tri víťazstvá a dve prehry. Istý víťaz skupiny je poľský Gorzów, ktorý vo štvrtok privíta druhého slovenského zástupcu Sláviu Banská Bystrica (18.00 h).

Piešťanské Čajky majú lepšiu východiskovú pozíciu. Doma zvíťazili nad Turkyňami o osem bodov a ak by rovnakým rozdielom prehrali u súperiek, pri rovnosti bodov a vzájomnej bilancii by rozhodovalo práve celkové skóre. A to majú momentálne o 11 bodov lepšie slovenské majsterky.

V prípade vyššej prehry stále môžu postúpiť z 3. miesta v skupine, s tromi triumfami si už vytvorili nové maximum. Banskobystričanky sú v "céčku" na poslednej 4. priečke bez jediného víťazstva, v EP však hrajú premiérovo. Jankovič: Je mnoho možností, ako postúpiť "Hrá sa o priamy postup, takže to bude ťažký zápas, v ktorom oba tímy chcú vyhrať. Galatasaray nám bude chcieť minimálne oplatiť prehru z našej palubovky a bude ho hnať publikum. Je mnoho možností, ako postúpiť. Máme to naštudované a pozeráme sa na to, ale momentálne je to všetko v našich rukách. Máme to dobre rozohrané, naklonené na našu stranu, takže netreba s tým hazardovať. Nebudeme to však nejako prízvukovať, my ideme hrať zápas a po ňom budeme riešiť, čo a ako,“ uviedol tréner Čajok Peter Jankovič na klubovom webe. Súperky však nechce podceniť.

Tréner Peter Jankovič a hráčky tímu Piešťanské čajky. (Autor: TASR)

"Určite vieme, o čo hráme. Na druhej strane, treba si uvedomiť aj kvalitu domáceho tímu. Nebudeme si tu maľovať nejaké vzdušné mosty a presviedčať sa, že na pôde Galatasaraya vyhráme. Urobíme všetko, aby sme boli úspešní. Už sme ich zdolali, ale ja si nedovolím tvrdiť, že by sme ich dokázali zdolávať. Rozhodne nejdeme v porazeneckej nálade, chceme urobiť všetko pre dobrý výsledok," povedal Jankovič.