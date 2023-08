Čajky a Slávia budú hrať skupinu Eurocupu, Ružomberok sa musí prebojovať cez kvalifikáciu

Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Z logistického hľadiska je to pre nás najprijateľnejší z trojice možných súperov. Ešte nevieme, koho podpíšu. Vlani mali veľmi dobrú sezónu, hrali veľmi dobrý basketbal a mali kvalitné zahraničné hráčky. Niektoré české dievčatá sa prezentovali dobre, takže Ostrava má svoju kvalitu, ktorú aj potvrdili v českej lige. Čaká nás náročný súboj."

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Určite to nie je ľahká skupina, vedeli by sme si možno predstaviť aj niečo jednoduchšie, ale na druhej strane, v tejto súťaži už asi ľahších súperov nenájdeme. Girona patrí asi momentálne k špičke španielskeho basketbalu a dlhé roky hrala Euroligu, je to najväčší favorit našej skupiny, ale určite zdolateľný, keď prehral v minulej sezóne vo štvrťfinále španielskej ligy s Barcelonou.

To bol veľký šok. Gorzów poznáme z predchádzajúceho ročníka, máme im čo odplácať. Uvidíme, v akom prídu zložení, to je zatiaľ pre nás záhada. Tiež to je ťažký súper, jeden z top tímov poľskej ligy, ale tiež hrateľný, ako sa ukázalo v minulej sezóne. Pre mňa je zatiaľ veľkou neznámou luxemburský Dudelange, ktorý je viac-menej tvorený z domácich hráčok, doplnených o dve zahraničné basketbalistky.

Predpokladám, že sa opäť stretnem s Etuteovou, mám s ňou bohaté skúsenosti a bude to zaujímavé aj na klubovej úrovni. Ťažká skupina, ale určite pôjdeme do toho s tým, že urobíme všetko a pokúsime sa o postup."