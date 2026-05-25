VIDEO: Ďalšie famózne predstavenie od hviezdneho Francúza. San Antonio vyrovnalo sériu

NBA - štvrtý zápas semifinále play-off
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 103:82 (28:19, 22:19, 28:22, 25:22)
Najviac bodov: Wembanyama 33, Castle a Vassell po 13 - Gilgeous-Alexander 19, Hartenstein 12, Joe 11
/stav série: 2:2/
Basketbalisti San Antonia Spurs zvíťazili v pondelok v noci vo štvrtom finále Západnej konferencie play off NBA nad Oklahomou City Thunder presvedčivo 103:82 a stav série vyrovnali na 2:2 na zápasy.
Výhru domácich režíroval Victor Wembanyama, ktorý nazbieral 33 bodov, osem doskokov, päť asistencií, tri bloky a dvakrát získal loptu.
„Musím nájsť spôsoby, ako ovplyvniť hru v mnohých oblastiach. Mám veľkú zodpovednosť, ale práve pre to som tu.
Prvýkrát v play off sme prehrávali v sérii a museli sme na to zareagovať. Nebola to žiadna mágia, len sme spravili, čo sme museli. Séria sa ešte zďaleka neskončila,“ povedal dvadsaťdvaročný francúzsky pivot.
VIDEO: Zostrih 4. zápasu série San Antonio - Oklahoma City
Wembanyama verí, že Spurs uspejú aj proti najlepšiemu tímu základnej časti a obhajcovi trofeje a dostanú sa do finále.
Piaty duel série je na programe v noci na stredu v Oklahoma City, šiesty o dve dni neskôr znova v San Antoniu.
„Ak chcem získať titul, musíme vyhrať ešte šesť zápasov a až potom môžeme odpočívať,“ uviedol najlepší defenzívny hráč sezóny.
VIDEO: Výkon Wembanyamu v štvrtom zápase série
Spurs si naposledy zahrali vo finále NBA v roku 2014, keď zároveň získali titul, Thunder veria, že dokážu obhájiť triumf prvýkrát od Golden State, ktorému sa to podarilo v rokoch 2017 a 2018.
Najužitočnejší hráč sezóny Shai Gilgeous-Alexander nazbieral v drese hostí 19 bodov.