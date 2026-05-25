VIDEO: Ďalšie famózne predstavenie od hviezdneho Francúza. San Antonio vyrovnalo sériu

Rozohrávač tímu San Antonio Spurs Stephon Castle (5), krídelník Victor Wembanyama (1) a rozohrávač Devin Vassell (24) reagujú po koši. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. máj 2026 o 07:43
Nazbieral 33 bodov, osem doskokov, päť asistencií.

NBA - štvrtý zápas semifinále play-off

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 103:82 (28:19, 22:19, 28:22, 25:22)

Najviac bodov: Wembanyama 33, Castle a Vassell po 13 - Gilgeous-Alexander 19, Hartenstein 12, Joe 11

/stav série: 2:2/

Basketbalisti San Antonia Spurs zvíťazili v pondelok v noci vo štvrtom finále Západnej konferencie play off NBA nad Oklahomou City Thunder presvedčivo 103:82 a stav série vyrovnali na 2:2 na zápasy.

Výhru domácich režíroval Victor Wembanyama, ktorý nazbieral 33 bodov, osem doskokov, päť asistencií, tri bloky a dvakrát získal loptu.

„Musím nájsť spôsoby, ako ovplyvniť hru v mnohých oblastiach. Mám veľkú zodpovednosť, ale práve pre to som tu.

Prvýkrát v play off sme prehrávali v sérii a museli sme na to zareagovať. Nebola to žiadna mágia, len sme spravili, čo sme museli. Séria sa ešte zďaleka neskončila,“ povedal dvadsaťdvaročný francúzsky pivot.

VIDEO: Zostrih 4. zápasu série San Antonio - Oklahoma City

Wembanyama verí, že Spurs uspejú aj proti najlepšiemu tímu základnej časti a obhajcovi trofeje a dostanú sa do finále.

Piaty duel série je na programe v noci na stredu v Oklahoma City, šiesty o dve dni neskôr znova v San Antoniu.

„Ak chcem získať titul, musíme vyhrať ešte šesť zápasov a až potom môžeme odpočívať,“ uviedol najlepší defenzívny hráč sezóny.

VIDEO: Výkon Wembanyamu v štvrtom zápase série

Spurs si naposledy zahrali vo finále NBA v roku 2014, keď zároveň získali titul, Thunder veria, že dokážu obhájiť triumf prvýkrát od Golden State, ktorému sa to podarilo v rokoch 2017 a 2018.

Najužitočnejší hráč sezóny Shai Gilgeous-Alexander nazbieral v drese hostí 19 bodov.

Pavúk play-off NBA

