Wembanyama prvýkrát v kariére medzi najlepšími. Sú tam aj Dončič, Jokič a líder Oklahomy

Francúzsky pivot Victor Wembanyama zo San Antonia Spurs sa po prvýkrát v kariére dostal do najlepšej päťky basketbalovej NBA.
Spolu s ním sú v nej aj Cade Cunningham, Luka Dončič, Shai Gilgeous-Alexander a Nikola Jokič.
Dvadsaťdvaročný Wembanyama získal 498 z 500 možných hlasovacích bodov a v tejto sezóne už získal aj ocenenie pre najlepšieho defenzívneho hráča ligy.
Jednohlasne sa v najlepšej päťke ocitli kanadský rozohrávač Oklahomy City Gilgeous-Alexander, ktorý je už dvojnásobný MVP ligy, a srbský pivot Denveru Jokič.
Jediný Američan v najlepšej päťke je rozohrávač Cunningham, ktorý sa podieľal na vzostupe Detroitu v tomto ročníku a jeho prvej priečke vo Východnej konferencii po základnej časti.
Slovinský tvorca hry Dončič z Los Angeles Lakers je v najlepšom All Star výbere šiestykrát.
Druhú najlepšiu päťku tvoria Jaylen Brown (Boston), Kawhi Leonard (Clippers), Donovan Mitchell (Cleveland), Kevin Durant (Houston) a Jalen Brunson (New York).
V tretej sú Tyrese Maxey (Philadelphia), Jamal Murray (Denver), Jalen Johnson (Atlanta), Jalen Duren (Detroit) a Chet Holmgren (Oklahoma City).