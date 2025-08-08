Piešťanské Čajky odštartovali prípravu. Náš basketbal bude iný, hovorí Jankovič

PIEŠŤANY. Piešťanské Čajky odštartovali prípravu na sezónu 2025/2026. Úlohou trénera Petra Jankoviča po najúspešnejšom roku v klubovej histórii je nadviazať naň, pred trénerským štábom však stojí veľká výzva.
Oproti uplynulým rokom čaká na fanúšikov výrazne obmenený kolektív úradujúceho majstra Slovenska. Dlhšiu dobu je známa zmena klubovej príslušnosti „KJ“ Jamesovej, Andželiky Mitrasinovičovej, Rity Igbokweovej a Natašy Taušovej.
Do tímu prišli a ešte prídu viaceré nové tváre. Na úvod Čajky trénovali spoločne s tímom do 23 rokov MBK Stará Turá, hlavným trénerom tohto kolektívu je Ondrej Haviar.
„Ako každý rok, na úvod sme si určili pravidlá v rámci tímu, úvodné dni sú viac-menej zoznamovacie. Robíme základné veci, aby sme po dlhšej pauze nabehli do tréningového procesu.
Všetky hráčky tiež absolvovali lekárske prehliadky. Tým, že sme sa rozhodli zmeniť filozofiu klubu a chceme dať viac príležitosť mladým a slovenským hráčkam, tak je prirodzené, že sa na tréningu objavili viaceré nové tváre. Dostanú šancu vyskúšať si, aké je to byť súčasťou eurocupového tímu.
Aj v Starej Turej sa snažíme dbať na postupný prechod do A-tímu, je to náš cieľ - sami si vychovávať mladé hráčky. Je len na nich, ako sa chytia šance. Dostanú určite čas na aklimatizáciu, ale okúsia aj intenzitu a tlak v tíme s ambíciami,“ prezradil Jankovič.
Postupne sa realizačnému tímu budú hlásiť zahraničné hráčky a tiež Ema Szmereková, ktorá je aktuálne pri reprezentačnom tíme Slovenska do 20 rokov.
Posilami v medzisezónnom období sú reprezentantka Švajčiarska Lin Schwarzová, francúzska rozohrávačka India Farcyová, Slovenka Alexandra Erdélyiová a staronovou tvárou je tiež dobre známa Vanda Kozáková. Do tréningového procesu sa zapojila ešte reprezentantka Slovenska do 18 rokov Nina Ilončiaková, klub v tomto období doťahuje príchod odchovankyne BKM Piešťany zo Žabín Brno.
„Snažili sme sa urobiť maximum v našich možnostiach. Prechádzame prerodom družstva, ale ja verím, že sa v prvom rade vytvorí tím s dobrou chémiou a potom sa nám bude lepšie pracovať.
Náš basketbal bude musieť iný ako v predošlých sezónach. Uvidíme v príprave a počas prvých týždňov, ako na tom budeme a podľa toho sa budeme zaoberať myšlienkou prípadného zásahu do tímu. Aktuálne je skladba tímu hotová,“ uviedol kouč Piešťan.
Na konci augusta sa k tréningom pridajú prípravné zápasy, Čajky preveria opäť kvalitné tímy. Tradične príde na rad konfrontácia s USK Praha, aktuálnym víťazom Euroligy. K tomu napríklad duely s brnenskými tímami, Ostravou alebo účastníkmi Eurocupu i Euroligy.
„Vďaka úspechom z predošlých sezón musím povedať, že sa jednoduchšie jedná o prípravných zápasoch. Sme spokojní s deviatimi prípravnými zápasmi, teším sa na opätovnú možnosť zahrať si s aktuálnym víťazom Euroligy. Vieme, že nás ten zápas môže veľa učiť, preto chceme hrať proti silným a kvalitným tímom,“ uzavrel Jankovič.
káder Piešťanských Čajok
Pivotky: Alica Moravčíková, Hana Jakubčeková, Vanda Kozáková, Lin Schwarzová (Švajčiarsko), Iva Mihaljevičová
Krídla: Alexandra Buknová, Tereza Vandlíková, Alexandra Erdélyiová, Nina Ilončiaková
Rozohrávačky: India Farcyová (Francúzsko), Evita Herminjardová (Švajčiarsko), Ema Szmereková
Program prípravných zápasov Piešťanských Čajok
29. – 30. augusta: Kappa Cup v Brne (KP Tany Brno/ČR, Piešťanské Čajky, TFSE-MTK Budapešť/Maď., TARR KSC Szekszárd/Maď.)
5. – 6. septembra: Memoriál profesora Paši v Brne (Žabiny Brno/ČR, Piešťanské Čajky, Šopron Basket, AZS UMCS Lublin/Poľ.)
10. septembra: Piešťanské Čajky – SBŠ Ostrava (ČR)
13. septembra: ZVVZ USK Praha (ČR) – Piešťanské Čajky
14. septembra: DSK Brandýs nad Labem (ČR) – Piešťanské Čajky
19. septembra: Piešťanské Čajky – UNI Győr (Maď.)
21. septembra: Piešťanské Čajky – KP Tany Brno (ČR)