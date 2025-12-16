ONLINE: Patrioti Levice - VEF Riga dnes, Liga majstrov LIVE (6. kolo)

Basketbalisti tímov Patrioti Levice a VEF Riga dnes hrajú ďalší zápas skupinovej fázy Ligy majstrov.
Kde sledovať basketbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal sledujte spolu s nami naživo ako live prenos.
ONLINE PRENOS: Patrioti Levice - VEF Riga dnes (basketbal, Liga majstrov 2025/26, skupina F, výsledky, utorok, NAŽIVO)
Liga majstrov Skupina F 2025/2026
16.12.2025 o 18:00
6. kolo
Levice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Riga
Prenos
Patrioti odohrajú dnes svoj záverečný duel v základnej skupine Ligy majstrov. Do cesty sa im postaví lotyšská Riga. Stretnutie sa začína o 18:00.
Atény už postúpili z prvého miesta, tímy z druhej a tretej priečky postúpia do ďalšej fázy play-in hranej v januári. Druhý Szolnok aj tretie Levice majú aktuálne zhodne sedem bodov, štvrtá Riga ich má šesť.
Akékoľvek dnešné víťazstvo zabezpečí Patriotom postup. V prípade, ak Szolnok zdolá v domácom zápase Atény, na postup bude stačiť aj prehra o 18 a menej bodov.
V prvom vzájomnom dueli zdolali Patrioti Rigu na jej palubovke 92:73. V minulom kole trápili aj favorizované Atény, ktorým podľahli až po predĺžení 88:99. Riga v minulom kole zdolala Szolnok 76:62.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.