Šesť plných autobusov a bojovníci na palubovke. Slovenský majster prekvapil Európu

Kvalitný zápas, skvelá atmosféra, výborný tímový výkon. Tri veci, ktoré potešia každého basketbalového trénera.
„Všetky tri zápasy v tejto hale boli extrémny zážitok. Dnes to bola zlatá bodka. Ale iba za skupinou. Postup je obrovská vec," tvrdil Michal Madzin.
Kouč slovenského šampióna Patrioti Levice oslávil postup svojho tímu do ďalšej fázy prestížnej Ligy majstrov.
„Od prvého momentu sme držali zápas vo vlastných rukách," opísal triumf v poslednom skupinovom zápase nad lotyšským majstrom VEF Riga (85:69).
Famózne čísla
Zverenci Michala Madzina sa prezentovali skvelou hrou, pričom súpera nepustili ani raz do vedenia. Už v prvej štvrtine viedli najviac o šestnásť bodov.
„Od začiatku sme hrali dobre. Potom sme to už len kontrolovali. Tešíme sa, že ideme ďalej," poznamenal pivot Patriotov Boris Bojanovský.
Levice sa mohli v ofenzíve pochváliť len piatimi stratami lôpt. Súper stratil 20 lôpt, z čoho rezultovalo 24 levických bodov, ďalších 14 pridali Patrioti z prechodovej fázy, domáca obrana sa zaskvela trinástimi získanými loptami a len 69 inkasovanými bodmi. Ide o famózne čísla.
Zásluhu mal na nich aj Boris Bojanovský, ktorý proti Rige vystrihol tri famózne bloky. „Rozhodla dobrá obrana. V útoku sme nemali problém," poznamenal a k výborným výkonom na takejto úrovni v 32 rokoch úsmevne doplnil: „Ja už keď mám dosť, tak sa sám vystriedam. Mišo už vie, keď mu ukazujem."
Madzin si užíva pohľad na hráčov
„V takých zápasoch sa zabúda na vek, na únavu, na minutáž. Prvá vec je vnútorná motivácia od chalanov, druhá je obrovská energia z tribún. Vtedy sa ide za hranicu možností," doplnil tréner Madzin.
Najlepšími hráčmi zápasu boli Will Carius a Rickey McGill, ktorých výborne dopĺňali Novak Musič a Andre Wesson.
„Kebyže ideme meno za menom, sú to hrdinovia. Víťazné typy. A extrémni bojovníci. Ja si užívam pozerať sa na nich," usmieval sa Madzin.
Levičania vo svojej prvej sezóne v Lige majstrov dosiahli postup do ďalšej fázy, do tzv. play-in, v ktorom vyzvú v prvej polovici januára v sérii hranej na dva víťazné zápasy jedného z dvojice Wurzburg (Nemecko) a Terst (Taliansko).
Patrí medzi najlepších v Lige majstrov
„Sú to kvalitné tímy. Ťažko si z nich vybrať," myslí si Bojanovský. „Postup znamená pre klub, fanúšikov, celú krajinu, ale aj mňa, veľmi veľa. Pokúsime sa naďalej hrať náš basketbal a pobiť sa o postup," tvrdil Rickey McGill.
Americký rozohrávač je bezpochyby najlepší hráč v Tipos slovenskej basketbalovej lige. Je jej bodovým lídrom s priemerom 22,5 bodu na duel.
V Lige majstrov je McGill siedmy najproduktívnejší hráč s priemerom 18,5 bodu na zápas.
„Tvrdo som na sebe pracoval počas leta. Pracoval som na veciach, na ktorých som potreboval. Spoluhráči mi dôverujú. Aj keď netriafam strely, vravia mi, aby som zostal sám sebou a pokračoval v tom, čo viem najlepšie," vysvetľuje dôvody úspechu.
Bratislava je ich druhý domov
Levice dosiahli proti Rige tretiu výhru v skupine, z toho druhú na "domácej" pôde vo vypredanej bratislavskej GoPass aréne.
„Táto hala...hrá sa nám tu dobre," zamyslel sa Michal Madzin. Zatiaľ čo bratislavský Slovan ešte v tejto sezóne Severoeurópskej ligy doma nevyhral, Patrioti sa v hlavnom meste udomácnili.
„Šesť plných autobusov z Levíc. Už si ani neviem predstaviť, ako to bude vyzerať na play-in zápase," zamyslel sa pre Sportnet generálny manažér Levíc Ladislav Garaj.
„Nesmierne si vážim to, koľko ľudí sem príde z Levíc počas pracovného týždňa. To je ten patriotizmus. Je to o slovenskom basketbale, nielen levickom," dodal.
Garaj: Zistili sme, že sa dá ísť vyššie
Levičania sa za posledné roky môžu pochváliť úspešnými a strhujúcimi finálovými sériami v ligovej súťaži proti Komárnu či Interu.
Taktiež sa im vo vlaňajšej sezóne podarilo zdolať prestížne európske kluby Bursaspor a Zaragozu.
Tento rok posunuli latku ešte vyššie: „Stále máme ciele, aj napriek tomu, ako sme ďaleko. Mysleli sme si, že sme na vrchole, ale dnes sa ukázalo, že sa dá ísť ešte vyššie," vraví manažér.
Zápas proti Wurzburgu alebo Terstu bude podľa Garaja ďalší basketbalový sviatok pre celú krajinu: „Sú to top tímy z Talianska a Nemecka. Bude to ďalšia skvelá basketbalová udalosť na Slovensku. Veľká túžba celého klubu spraviť krok navyše."
Slovenská basketbalová asociácia predstavila v novembri novú identitu pod názvom Mierime vysoko. Práve tento slogan dokonalo vystihuje levické výsledky.
„Cítime, že my máme byť tím, ktorý to bude ťahať vysoko. Verím, že ostatní si z nás vezmú príklad a budú robiť tvrdo, poctivo, dlhodobo a zvrátime tým nejaký mýtus o slovenskom basketbale. Možno prekopeme hranice najpopulárnejších športov na Slovensku," zakončil Garaj.