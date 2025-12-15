Slovenský majster si vo vypredanej hale môže splniť sen (postupová matematika)

Kto by to bol pred troma mesiacmi povedal? Slovenský basketbalový šampión Patrioti Levice začínal svoju púť v Lige majstrov z najnižšieho poschodia - v jednom z troch kvalifikačných turnajov.
Vo finálovom zápase v obrovskej dráme zdolali Levice dánskeho majstra Bakken Bears po dvojnásobnom predĺžení vďaka úspešnej trojke v poslednej sekunde.
Premiérovú účasť v skupinovej fáze brali Levičania s pokorou, ale môžu ju pretaviť v senzáciu.
Madzin: Urobíme všetko
V utorok ich čaká posledný a rozhodujúci zápas v F-skupine Ligy majstrov. Patrioti nastúpia od 18.00 h v Gopass aréne v Bratislave proti lotyšskému tímu VEF Riga. V hre je postup do ďalšej fázy súťaže, tzv. play-in.
„Sme bojovne naladení, vieme že si v tomto zápase môžeme splniť sen - postup zo skupiny Ligy majstrov. Bola by to obrovská vec.
Urobíme všetko, aby sme si tento sen splnili. Veľmi sa na to tešíme a sme extrémne motivovaní, aby sa nám to podarilo,“ povedal pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.
Práve proti Rige dosiahli Levice pred dvoma mesiacmi historicky prvé víťazstvo v súťaži, v Lotyšsku vyhrali jasne 93:72.
Druhú výhru v súťaži pridali doma proti maďarskému Szolnoku a zviedli dva veľmi vyrovnané súboje aj proti favoritovi skupiny AEK Atény (v Bratislave prehra o dva body v Aténach po predĺžení).
„Od prvého vzájomného zápasu v Rige sa toho zmenilo dosť, najmä u súpera. Prišlo k niekoľkým zmenám v kádri, budeme sa musieť možno nastaviť na nové situácie z pohľadu ich zostavy.
Musíme sa však pozerať na seba, plniť veci tak, ako chceme, aby sme mohli pomýšľať na víťazstvo,“ dodal Madzin.
Ako vyzerá postupová matematika pred posledným zápasom?
Prvenstvo v skupine a postup do osemfinále si už v predstihu vybojoval grécky tím AEK Atény. Do ďalšej fázy postúpia aj druhé a tretie tímy z ôsmich skupín. Tie vytvoria v januári osem dvojičiek a stretnú sa doma vonku o miestenku v osemfinále.
Levice môžu po poslednom zápase v tabuľke figurovať na druhom, treťom, ale aj nepostupovom štvrtom mieste.
Druhé miesto obsadia, ak v utorok doma zdolajú Rigu a zároveň maďarský Szolnok doma prehrá s Aténami.
Tretie miesto obsadia aj v prípade, že prehrajú s Rigou maximálne o 17 bodov a zároveň Szolnok zdolá Atény.
Najhorší scenár pre Levice je akákoľvek prehra s lotyšským tímom a zároveň víťazstvo Atén v Maďarsku.
V takom prípade by Levice, Szolnok aj Riga mali v tabuľke po 8 bodov a poradí by rozhodovala minitabuľka týchto troch tímov. V nej by mali všetky družstvá bilanciu dve víťazstvá - dve prehry, ale Levice najhoršie skóre. V takom prípade by v súťaži končili.
Zápas v Bratislave je už dlhšie vypredaný, naživo ho vysiela stanica Nova Sport 1.
Play-in sa hrá v januári na dva víťazné zápasy. Doma začne tím, ktorý skončil v tabuľke druhý, odveta sa hrá na palubovke tretieho tímu v skupinovej fáze a prípadný tretí zápas znovu na ihrisku druhého.