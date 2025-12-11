Levice delili v Aténach od postupu sekundy. Madzin: Všetko máme vo svojich rukách

Basketbalistov Patrioti Levice opäť delilo v skupinovej fáze Ligy majstrov niekoľko sekúnd od toho, aby ukončili víťaznú sériu gréckeho AEK Atény a zároveň si zabezpečili postup medzi 24 najlepších tímov súťaže.
Po prehre po predĺžení (88:99 pp) ich tak čaká o pár dní súboj s Rigou o to, či budú pokračovať ďalej v súťaži alebo sa ich premiéra skončí už po šiestich duelov v F-skupine.
Po prvom meraní síl, ktoré rozhodla posledná strela sa v podstate zopakoval identický scenár aj v Aténach.
„Doma sme proti AEK siahali na víťazstvo, takže možno to dávalo súperovi informácie, že u seba si to bude chcieť postrážiť, nepodcení žiadnu situáciu a pôjde do toho naplno. Tak tomu aj bolo.
O to vážnejšie je, že sme dokázali na ich palubovke odohrať takýto zápas s takýmto výsledkom. Ušla tomu akurát v oboch prípadoch čerešnička na torte. Zápas sa hodnotí so zmiešanými pocitmi. Na jednej strane sme smutní z toho, že sa nám nepodarilo dotiahnuť zápas do víťazného konca.
Na strane druhej, je tu opäť pocit hrdosti, že sme na palubovke AEK Atény dokázali odohrať stretnutie, v ktorom sme išli do poslednej sekundy za víťazstvom. Žiaľ, nepodarilo sa to a v poslednom zápase sa bude hrať o všetko,“ povedal pre TASR k zápasu tréner Levíc Michal Madzin.
VIDEO: Zostrih Zápasu Atény - Levice
Patrioti pritom nezačali ideálne, ale po oddychovom čase v tretej minúte zrovnali svoju hru a koncentráciu, a opätovne AEK ukázali, že si dva body do tabuľky bude musieť vybojovať po tuhom boji.
Bojanovský cíti sklamanie
„Druhý zápas s Aténami, v ktorom sme siahali na výhru a nevyšlo to. Určite je trochu sklamanie, že sme mohli s takýmto gigantom vyhrať. Vážime si spolu s chalanmi našu nezlomnosť. Atény vyhrávali celý zápas, ale nikdy sme ich nenechali výraznejšie natiahnuť a vždy sme sa vrátili do stretnutia.
V predĺžení rozhodlo možno to, že mali možno viac skúseností a síl. Ku koncu sme boli už celkom vydýchaní, niektoré obrany sme vypustili, dali nám trojky a natiahli to na desať bodov,“ poskytol svoj pohľad na stretnutie levický kapitán Boris Bojanovský.
O osude stretnutia sa mohlo rozhodnúť už v riadnom hracom čase, ale ani na jednej strane neprišli v kľúčových okamihoch správne riešenia. V extra päťminútovke sa preukázala väčšia rotácia na domácej strane a streľba, ktorá doviedla aténsky celok nielen k výhre, ale aj postupu do druhej fázy.
„My sme to v priebehu zlomili na našu stranu, ale prejavila sa kvalita súpera, ktorý dokázal v kľúčových momentoch nájsť riešenia. Hlavne v predĺžení sa ukázali skúsenosti a správne riešenia, ktoré ich priblížili k víťazstvu.
Ja som rád, že aj keď sa zápas od začiatku nevyvíjal úplne pozitívne, tak sme sa nezlomili. Od určitého momentu sme hrali vyrovnanú partiu s obrovským favoritom,“ zamyslel sa Madzin.
Ideme bojovať o život, vyzýva kouč
Levice vyhrávali v zápase len necelé dve minúty, ale napokon mali na dosah senzáciu s postupovou pečiatkou. Vzhľadom na výsledok druhého stretnutia v F-skupine tak nie je pred posledným kolom rozhodnuté o 2. - 4. pozícii.
Pre dva tímy bude účinkovanie v Lige majstrov pokračovať, pre ďalšieho sa pohárová Európa v aktuálnom ročníku skončí.
„Prevládajú pozitíva, s favoritom možno celej súťaže a tímom, ktorý je prešpikovaný kvalitou, sme odohrali doma a vonku výborné zápasy. Dostali sme sa do situácie, keď sa v poslednom kole bude hrať o všetko.
Máme to všetko vo svojich rukách. Ideme hrať doma, týždeň dopredu je už vypredané. Ideme urobiť maximum a bojovať o život, aby sme si predĺžili sezónu v Lige majstrov,“ vyhlásil kouč Patriotov.
Utorok 16. decembra o 18.00 h v bratislavskej Gopass aréne to bude ďalší významný večer a duel v podaní „žlto-zelených“. Z Rigy si priniesli 19-bodové víťazstvo, ktoré môže zohrať rolu aj v domácom vystúpení.
„Doma o týždeň proti Rige to bude najdôležitejší zápas. Sme radi, že sme v Aténach odohrali dobrý duel, ale nedáva nám to žiadnu výhodu. Prehrali sme a doma budeme musieť vyhrať. Nebude to jednoduché, ale hráme pred domácim publikom, ktoré nás potlačí dopredu,“ uzatvoril Bojanovský pozápasové hodnotenie.