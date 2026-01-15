Historický zápas zvládlo lepšie Orlando. NBA v Nemecku si nenechal ujsť ani Nowitzki

Franz Wagner počas zápasu s Memphisom.
Franz Wagner počas zápasu s Memphisom. (Autor: TASR/AP)
ČTK|15. jan 2026 o 23:24
V hľadisku zápas sledovalo 13.738 návštevníkov.

Basketbalisti Orlanda porazili Memphis v stretnutí NBA hranom v Berlíne a z víťazstva 118:111 sa k nadšeniu divákov radovala aj bratská dvojica Franz a Moritz Wagnerovi s ďalším nemeckým reprezentantom Tristanom da Silvou.

Nemecko bolo dejiskom súťažného zápasu elitnej zámorskej ligy prvýkrát v histórii, v hľadisku ho sledovalo 13.738 návštevníkov a spoli s nimi napríklad aj niekdajšie hviezdy NBA Dirk Nowitzki a Detlef Schrempf.

Orlando v závere otočilo výsledok a vybojovalo tretiu výhru z posledných štyroch zápasov, patrí mu šieste miesto vo Východnej konferencii.

VIDEO: Nowitzki o NBA v Nemecku

Memphis naopak tretíkrát z posledných štyroch zápasov prehral a je v Západnej konferencii prvý pod čiarou postupu do play off s rovnakou bilanciou 17-23, akú majú vyššie postavení Los Angeles Clippers.

Lídrom Orlanda bol s 26 bodmi a 13 doskokmi krídelník Paolo Banchero. Najlepším strelcom zápasu bol s 30 bodmi Jaren Jackson. Oba tímy sa stretnú znovu v nedeľu v Londýne.

    dnes 23:24
