S Levicami zbiera úspechy, stáva sa rekordérom. Madzin ostáva pokorný: Nie je to samozrejmosť

BRATISLAVA. Basketbalistov Patriotov Levice doviedol k štvrtému titulu majstrov Slovenska po sebe a v počte víťazných trofejí sa vyrovnal velikánom najvyššej súťaže. Tréner Michal Madzin prezradil pre TASR, ako sa pozerá na dosiahnuté úspechy, úspešnú éru klubu a svoje pôsobenie na lavičke. Levičania zdvíhali pred niekoľkými dňami premiérovo nový pohár pre víťaza Tipos SBL, konkrétne Trofej Stanislava Kropiláka.

Finálovú sériu s Interom Bratislava musel rozhodnúť až posledný možný duel, v ktorom rozhodla výhoda domáceho prostredia. Historicky šiesta zlatá medaila dostala klub opäť o krok bližšie k legendárnemu Pezinku.

„Ako každý titul, ktorý sme v tomto období získali, bol iný. Hneď, takto po sezóne by som povedal, že najťažší. Pocity, vzhľadom na level ligy, konkurenciu, akými sériami sme si prešli, tak možno menej očakávaný titul, ako po minulé sezóny. Oveľa viac tímov ašpirovalo na celkové prvenstvo a bolo ich veľa, ktorí sa chystali nás zosadiť z pomyselného majstrovského trónu. Predikcie a predsezónne očakávania mi zostali dosť v hlave, preto som mal oveľa väčšiu motiváciu,“ povedal pre TASR Madzin na margo dosiahnutého úspechu.

Je rekordérom Tridsaťdeväťročný kouč sa svojmu remeslu venuje na najvyššej úrovni len niekoľko rokov, ale nikomu v histórii najvyššej súťaže sa nepodarilo vyhrať titul štyrikrát za sebou (2022 – 2025). V počte najcennejších kovov sa už vyrovnal legendárnym trénerom, Ľubomírovi Urbanovi a Františkovi Rónovi.

„Kiežby raz, na konci kariéry alebo vo veku pánov trénerov Róna s Urbanom, by som sa reálne vedel porovnávať s tým, čo oni dosiahli a akú stopu zanechali v basketbalovom trénerstve. Nechcel by som skĺznuť do toho, že by som sa s nimi porovnával vzhľadom na získaný počet titulov za určité obdobie. Myslím si, že ich prínos a majstrovstvo pre český, česko-slovenský alebo slovenský basketbal, sa nedá merať len počtom získaných titulov. Treba si priznať, že mám obrovské šťastie a veľkú podporu klubu. Ocitol som sa ako keby v správnom čase na správnom mieste, kedy Levice vytvorili také podmienky a zázemie, stretla sa taká partia ľudí, že prišla možnosť získať štyri tituly po sebe. Veľmi si vážim, že som toho súčasťou,“ uviedol tréner Patriotov k tejto štatistike.

Úspešná značka Z Levíc sa stala úspešná značka, dôkazom toho je fakt, že od roku 2018 získali v lige medailu a k tomu sa pridal dvakrát Slovenský pohár, respektíve raz Alpsko-jadranský pohár. „Veľmi si to užívam, ale nechcem to brať automaticky alebo niečo, čo je samozrejmé. Možno časom sa ukáže, aké bolo toto obdobie úžasné a zložité ho takto dlho držať na najvyššom leveli. Vážim si konfrontáciu v kvalifikácii Ligy majstrov a následné pôsobenie v Európskom pohári FIBA. Nie je to úplná samozrejmosť, že sme to hrali tri roky po sebe a ja verím, že po zisku titulu to nepôjde iným smerom. Na basketbalovú časť sme vždy dvaja, hlavný tréner musí zobrať istú časť zodpovednosti, ale veľa vecí robíme spolu s asistentom Lacim Lutovským, za čo mu patrí veľká vďaka. Dôležitá je lojalita, jeden druhému dokážeme za roky veriť,“ vyjadril sa Madzin k najúspešnejšiemu obdobiu klubu v jeho histórii.

Náročné chvíle cez sezónu V sezóne si jeho tím musel prejsť aj náročnejšími chvíľkami, ako hráčske odchody lídrov alebo obdobia, keď sa výsledkovo nedarilo podľa predstáv.

„Sú to dôležité skúsenosti, ktoré prišli časom. Pamätám si sezónu v Leviciach, kedy sme neprehrali viac ako jedno stretnutie po sebe. Potom prišli roky, kedy sme možno čakali, že to takto musí ísť ďalej a nešlo to. V športe je veľmi ťažké držať sa desať mesiacov na najvyššom očakávanom leveli. Nemôžeme od seba očakávať, že každý deň to bude na top úrovni. Každý zásah do tímu je citlivou vecou. Nejde o náhradu hráča na určitej pozícii, ale prichádza nový človek, charakter a vplyv do šatne. Všetko ovplyvňuje basketbalový prejav,“ zamyslel sa tréner Patriotov.