Manažér Levíc: To, kde sme, nám nespadlo z neba. Je to výsledok niekoľkoročnej driny

BRATISLAVA, LEVICE. Šport a Levice patria k sebe. Je to basketbal, ktorý robí mestu dobrú reklamu. Za posledné dva roky sa Patrioti radovali zo zisku slovenských titulov či pôsobením v pohárovej Európe.

Tento rok sa levickým basketbalistom podarilo vyhrať základnú časť po tretíkrát za posledné štyri roky. Podľa generálneho manažéra klubu si ešte cieľ nesplnili.

„Len čiastočne. Na konci mája nebude nikoho zaujímať, kto vyhral základnú časť. To, že sme si dokázali v dlhodobej súťaži vytvoriť najlepšiu pozíciu pred play-off je skvelé a môže to byť malá výhoda. Titul nám to ale nevyhrá a ani za to nebudeme hrdinovia,” povedal pre Sportnet Ladislav Garaj.