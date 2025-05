Keď prišiel, bol prchký a divoký. Levice doviedol k štvrtému titulu v rade: Je to masaker

„Keď sme hrali základnú časť a videl som tu voľné miesta, predstavoval som si, že to bude také plné ako dnes. Je to masaker,” pokračoval Madzin.

Do Levíc prišiel ako hlavný tréner v roku 2019, mal len 33 rokov. „Keď prišiel, bol divokejší, prchký. Pokiaľ som ale v Leviciach, neviem si predstaviť, že by skončil,” tvrdil počas sezóny manažér Patriotov Ladislav Garaj.

Keď ho angažoval, neočakával, že pôsobenie Michala Madzina na lavičke Levíc bude také úspešné. „Som šťastný, že to tak vyšlo,” reagoval najnovšie kouč. „Veľká vďaka klubu, pretože nie všetky týždne a mesiace boli pozitívne. Verím ale, že som to splatil,” zakončil Madzin.

Niektorí hráči podľa neho nehrali na takej úrovni, na akej som si pred duelom predstavoval. Napriek tomu im nič nevyčítal: „Bola to nesmierne náročná sezóna. Je to síce úspešný ročník, no nemôžeme byť šťastní, keď prehráme vo finále. Takí sme my športovci,” zakončil Naglič.

Levice predbehli Inter v počte titulov

Inter zdolal vo februári Levice na Česko-slovenskom pohári, vďaka čomu sa stal víťazom Slovenského pohára. Na trofej Stanislava Kropiláka už ale nesiahol.