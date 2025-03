Slávny tréner bol fešák, za ktorým sa obzerali ženy. V seriáli ho stvárnil oscarový herec

No už po trinástich kolách utrpel McKinney vážne zranenie hlavy po páde z bicykla. To mu nedovolilo vrátiť sa v plnej forme na lavičku tímu.

O tri roky neskôr ho Portland vymenil do Los Angeles Lakers. Bol len tzv. ‘role player’ v tíme Jerryho Westa a Wilta Chamberlaina. No radoval sa s nimi z titulu v roku 1972.

Nevrátil sa ako však hráč alebo ako tréner, no ako spolukomentátor.

Takisto zastával funkciu ‘travelling secretary’, ktorej úlohou bolo organizovať tímové lety a rozdávať palubné lístky hráčom na letisku.

Nebol na to hrdý, ale vážil si, že mohol byť súčasťou basketbalu. Dvere ku kariérnemu posunu mu otvorili Paul Westhead a Jerry West.

Ponúkli mu miesto na lavičke. Westhead potreboval asistenta.

„Nechcel som to urobiť,” priznal Riley po rokoch. „Chick Hearn (hlavný komentátor, pozn. red.) mi to odporučil. Chcel, aby som dal zo seba to najlepšie. Možno vo mne videl niečo, čo som ani ja nevidel. Dnes viem, že ak by mi neporadil, aby som sa dal na trénerskú prácu, neurobil by som to,” dodal.