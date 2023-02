Spojil sex s basketbalom. Legendárny majiteľ vytvoril šport, ako ho poznáme dnes

LOS ANGELES. „Bože. Basketbal. Len sa naň pozrite. Je ako skvelý sex. Je vždy v pohybe, má rytmus, hrá sa zblízka, telo na telo. Nemáte na sebe chrániče ani prilbu. Je to sexy.”

Takto znela prvá veta z úst herca Johna C. Reillyho, ktorý stvárnil v 10-dielnom seriáli “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty” legendárneho majiteľa basketbalového tímu Los Angeles Lakers doktora Jerryho Bussa.

„Ak na svete existujú dve veci, pre ktoré verím v Boha, tak je to sex a basketbal,” dodal v seriáli.