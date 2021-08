Američania chcú zlato venovať Bryantovi. Oplatia Francúzom šokujúcu prehru?

Najcennejší kov chcú na OH v Tokiu vybojovať pre Kobeho Bryanta, ktorý tragicky zahynul v januári minulého roka pri páde helikoptéry. Nehodu neprežilo deväť ľudí, vrátane Bryantovej 13-ročnej dcéry Gianny.

„Bolo by jednoduché povedať, že zlato získajú Američania,“ povedal v rozhovore pre Sportnet bývalý slovenský reprezentant RICHARD LEŠKO , ktorý si ešte ako hráč zatrénoval s hviezdami NBA v tíme Chicago Bulls.

S basketbalom začal v rodných Košiciach. Už počas strednej školy odišiel do Ameriky, kde hrával univerzitnú súťaž NCAA za Illinois. Vďaka svojim výkonom si zaslúžil pozvánku do kempu Chicaga Bulls a nebol ďaleko od toho, aby si zahral v slávnej NBA.

U Američanov je to pred každou olympiádou podobný proces. Pozvú veľa hráčov, z ktorých viacerí odmietnu, a tak musia skladať neustále prakticky nové družstvo.

Veria si a idú si za svojim cieľom. Popri Durantovi sa vyšvihli aj ďalší chlapci, ktorí to vedia potiahnuť. Či už je to Tatum alebo LaVine.

Zároveň aj prehra s Francúzmi už na OH. Bolo však vidieť, že chémia sa postupne každým zápasom na turnaji zlepšovala. Hráči si našli svoje miesto v systéme.

Môžete mať dvanásť Durantov, ale stále budú potrebovať nejaký čas, kým im to spolu začne klapať. Svedčia o tom aj prehry v príprave s Nigériou a Austráliou.

Tiež sa musia vyrovnať energiou Američanom celých 40 minút. Z fyzickej stránky na to majú, otázne je, či sú na tom tak dobre aj mentálne.

Recept pre Francúzov proti Američanom je veľmi jednoduchý. Stačí, keď si pozrú zápas zo skupiny a pokúsia sa to napodobniť. Hráči sa medzi sebou dokonale poznajú. Francúzi majú šancu vtedy, ak zahrajú bezchybný zápas.

Čo musia Francúzi vo finále urobiť, aby Američanom znepríjemnili cestu za trinástym zlatom z OH?

Aký priebeh by mohol mať finálový súboj?

Je jednoduché povedať, že finále vyhrajú Američania. Asi každému je jasné, že si to nechcú nechať ujsť. Majú zároveň extra motiváciu navyše. Zlato chcú venovať zosnulému Kobemu Bryantovi.

Na rovinu poviem, viac by som víťazstvo doprial Francúzom aj preto, aby už niekto zastavil americkú dominanciu na OH. Samozrejme rozdielovou osobnosťou bude Durant. Potiahne Američanov vtedy, keď to najviac potrebujú.

V súčasnej forme je nezastaviteľný. Hráča takejto úrovne ostatné tímy nemajú. Možno sa mu ako-tak vyrovná Slovinec Dončič, ktorý však nemá tak kvalitné družstvo okolo seba ako má Durant.

V boji o bronz sa stretnú Austrália a Slovinsko. Bude sa z medaily tešiť partia okolo Dončiča, ktorý predvádza na turnaji fantastické výkony alebo sa konečne podarí cenný kov vybojovať Austrálčanom?

Priznám sa, že absolútne obdivujem Dončiča, ktorý robí fantastické meno Európanom v NBA. Na druhej strane by som bronz viac doprial Austrálčanom.

Veľmi dlho sa už snažia o medailu na OH. Celkovo pre ich šport je olympiáda veľká vec. Myslím si, že Dončičov čas ešte príde, keďže je stále veľmi mladý (22 rokov, pozn. red.). Bude to určite zaujímavý zápas.