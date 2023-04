Nestalo sa to dlhých 23 rokov. Banská Bystrica vyzve vo finále obhajcu titulu

Verím teda, že aj v tom najbližšom ročníku zabojujeme o možno ešte lepšie výsledky, aj keď samozrejme, sme ešte len pred finále, takže nevieme presne, ako to dopadne," vyjadrila sa pre TASR k postupu do finále trénerka Slávie Zuzana Žirková.

"Bola to v prvom rade moja úloha, prečo som sem prišla. Takže som veľmi šťastná, že sa nám to podarilo ako celému klubu a nastavili sme to dobrým smerom. Z tohto pohľadu tam môže byť spokojnosť.

Musíme dávať pozor v rámci tréningového procesu, aby sme ich udržali nejakým spôsobom živé. Vieme, do čoho ideme a čo chceme dosiahnuť. Musíme byť hlavne na to mentálne pripravení,“ uviedol kouč Čajok Peter Jankovič.

"Je to ťažké a náročné, hlavne pre dvojtýždňovú pauzu medzi semifinále a finále. Sezóna je pre nás dlhá, náročná a bola spojená s Eurocupom, takže je to vidieť aj na dievčatách.

Tak ako aj my, tak aj Banská Bystrica dá do toho 120 percent. Pre oko diváka to bude určite atraktívne. Dúfam, že v náš prospech zvládneme finálovú sériu, ale samozrejme, nemôžeme nič podceniť,“ vyhlásila pivotka Piešťan a v minulosti hráčka Banskej Bystrice Alica Moravčíková.

"Tešíme sa na finálové zápasy a dúfame, že v prvom stretnutí to chytíme pevne do rúk a odnesieme si prvé víťazstvo. Myslím si, že finále bude vyrovnanejšie, ako naše posledné vzájomné zápasy.

Spolu so spoluhráčkami bojuje nielen o obhajobu majstrovskej trofej, ale aj o to, aby na domácej scéne zakončili ročník 2022/2023 bez jedinej prehry. Naposledy sa tento počin podaril Good Angels Košice ešte v sezóne 2015/2016.

"Verím v náš tím a naše schopnosti. Z obidvoch strán to bude veľmi bojovný basket. My nemáme čo stratiť, môžeme len získať. Práve Piešťany budú z tej svojej pozície možno viac pod tlakom. My si môžeme vychutnať tieto zápasy, vychutnať si atmosféru a spraviť na ihrisku to, čo najlepšie vieme.

Hráčky Banskej Bystrice však majú odlišné plány, a to konečne vystúpiť v nejakej súťaži na najvyšší stupienok.

"Pre tím je to zadosťučinenie za túto sezónu. Bol to určite náš cieľ, dostať sa do finále. Môžeme to považovať za úspech. Pre klub je to vizitka práce, a to nielen za tento, ale aj za predchádzajúce roky.

Pre mňa osobne je to veľká vec, je to určite splnený sen. V tomto klube som už dlhšie a zažila som v podstate všetky umiestnenia – keď sme hrali o záchranu, o piate miesto, takisto keď sme sa dostali do finálovej štvorky. Takže postupnosť tam je a som veľmi rada, že tomuto klubu sa podarilo dostať až do finále,“ dodala na záver Van Dalenová.

Finálová séria Niké extraligy žien sa hrá na tri víťazné zápasy, meno víťaza sezóny 2022/2023 bude známe najneskôr 29. apríla.