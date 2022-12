Slovenské derby v Eurocupe malo jasného víťaza. Piešťany zostali v boji o play off

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Víťazstvo sa nerodilo ľahko. Ako som už povedal, treba si vážiť víťazstvo v Eurocupe. Nie je to bežná vec, stále je to európska súťaž. Je jedno, či to hrajú dva slovenské tímy, ale je to medzinárodná súťaž.

Nakoniec sme vyhrali o 26 bodov, čo je tiež fajn a potrebujeme to. Potrebujeme zbierať body, máme to všetko otvorené. Nebolo to však veľmi jednoduché, my sme nevstúpili do zápasu tak, ako sme chceli. Chýbala nám trochu možno energia, bolo to možno stretnutím s Košicami počas víkendu.

Vtedy sme to odohrali asi až nad naše očakávania, teraz nás to trochu dobehlo. Potom sme sa postupom času dostali do našej hry a som rád, že sme druhý polčas zvládli tak, ako sme zvládli."

Gabriela Andělová, hráčka Piešťan: "Prvý polčas nám úplne nevyšiel. Naša obrana nebola úplne kompaktná. Nedá sa povedať, že by sme sa v útoku nejako trápili, ale bolo to skôr o obrane. V druhom polčase sme viac zabrali, zomkli sme sa a bolo to vidieť."

Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: "Basketbal sa hrá 40 minút a my sme to žiaľ nepochopili. Tak, ako som povedala v šatni prvú základnú informáciu, že príde úplne iný tím, s väčšou agresivitou.

Potvrdili sa to, stratili sme jednoduché lopty, začali sme si komplikovať situáciu v útoku a boli sme veľmi statickí. Oni to dokázali využiť veľmi jednoduchými košmi – 1 na 0, 2 na 0. Potom sa to celé nabaľovalo a my sme sa v tom momente úplne vzdali. Naša reč tela bola jednoznačná."

Lucia Striešová, hráčka Banskej Bystrice: "Myslím si, že s prvým polčasom môžeme byť spokojné. Išli sme do toho, že sa chceme pobiť a uhrať čo najlepší výsledok.

V druhom polčase sme sa podľa mňa dosť trápili v útoku, výrazne za nás nemôže bodovať len jedna hráčka. Musíme sa viaceré pridať. Čajky nás určite preskákali. Nemôžeme takto pokračovať, ako tomu bolo v druhom polčase."