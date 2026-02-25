Piešťanské Čajky deklasovali súpera. Druhý Ružomberok uspel v dráme

Basketbalistky Piešťanských Čajok zdolali v stredajšom zápase 6. kola nadstavbovej časti Tipos extraligy žien ŠBK Šamorín jednoznačne 116:32.
V skupine o 1. - 6. miesto ešte neprehrali a sú na čele tabuľky. Celkovo v súťaži ťahajú šnúru 15 víťazstiev v sérii.
V ďalšom dueli triumfovali basketbalistky MBK Ružomberok, ktoré vyhrali nad YOUNG ANGELS Košice 61:57. Hráčky BC Slovan Bratislava nestačili na Banskú Bystricu, ktorej podľahli 56:75.
Tipos extraliga žien - nadstavbová časť:
skupina o 1.-6. miesto – 6. kolo:
ŠBK Šamorín - Piešťanské Čajky 32:116 (16:64)
Najviac bodov: Kononučenková a Pančuková po 8, Hrymaliuková 7 - Herminjardová 20, Farcyová 18, Schwarzová 17
YOUNG ANGELS Košice - MBK Ružomberok 57:61 (25:32)
Najviac bodov: Johnsonová 19, Bellová 14, Pittmanová 11 - Jackovecová 13, Smithová 11 (11 doskokov), Šedivá 9
BC Slovan Bratislava - Slávia ŠKP Banská Bystrica 56:75 (23:42)
Najviac bodov: Tripkovičová 22, Keitosová 14, Rodáková a Vargová po 6 - Striešová 16, Callowayová 14, Chovaníková 13