Prievidza ide po deviatich rokoch ďalej. Čaká ju šesť duelov proti kvalitným súperom

Na snímke basketbalisti Prievidze.
Na snímke basketbalisti Prievidze. (Autor: TASR)
TASR|19. nov 2025 o 22:57
Miestenku si vybojovala s bilanciou štyroch výhier a dvoch prehier.

PRIEVIDZA. Basketbalisti BC Prievidza sa predstavia v druhej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) v N-skupine, kde budú ich súpermi talianske Dinamo BDS Sassari, španielska Casademont Zaragoza a turecký Aliaga Petkimspor.

Rozhodlo o tom druhé miesto slovenského tímu v tabuľke družstiev na druhých miestach v prvej fáze EP FIBA.

Ďalej z prvej fázy EP FIBA postupovali priamo len víťazi skupín, k ním sa pridalo šesť tímov z druhých miest.

Prievidza si miestenku vybojovala s bilanciou štyroch výhier a dvoch prehier, v kľúčovom stretnutí dokázala doma zdolať chorvátsku Cedevitu Junior 83:64. Rovnaký počet bodov uhrala aj v predošlej edícii súťaže, ale vtedy to na pokračovanie nestačilo.

Prievidza sa v druhej fáze EP FIBA predstaví po deviatich rokoch, v sezóne 2016/2017 obsadila v L-skupine napokon štvrtú priečku s bilanciou jednej výhry a piatich prehier.

VIDEO: Marek Jašš po zápase Prievidza - Cedevita

Druhá fáza EP FIBA sa hrá systémom doma-vonku predbežne od 10. decembra do 11. februára 2026. Z druhej fázy EP FIBA si postup do štvrťfinále vybojujú v každej skupine dva najlepšie tímy.

žreb N-skupiny druhej fázy

Dinamo BDS Sassari (Tal.), Casademont Zaragoza (Šp.), BC Prievidza (SR), Aliaga Petkimspor (Tur.)

Tabuľka skupiny D

