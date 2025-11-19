Prievidza ide po deviatich rokoch ďalej. Čaká ju šesť duelov proti kvalitným súperom

PRIEVIDZA. Basketbalisti BC Prievidza sa predstavia v druhej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) v N-skupine, kde budú ich súpermi talianske Dinamo BDS Sassari, španielska Casademont Zaragoza a turecký Aliaga Petkimspor.
Rozhodlo o tom druhé miesto slovenského tímu v tabuľke družstiev na druhých miestach v prvej fáze EP FIBA.
Ďalej z prvej fázy EP FIBA postupovali priamo len víťazi skupín, k ním sa pridalo šesť tímov z druhých miest.
Prievidza si miestenku vybojovala s bilanciou štyroch výhier a dvoch prehier, v kľúčovom stretnutí dokázala doma zdolať chorvátsku Cedevitu Junior 83:64. Rovnaký počet bodov uhrala aj v predošlej edícii súťaže, ale vtedy to na pokračovanie nestačilo.
Prievidza sa v druhej fáze EP FIBA predstaví po deviatich rokoch, v sezóne 2016/2017 obsadila v L-skupine napokon štvrtú priečku s bilanciou jednej výhry a piatich prehier.
VIDEO: Marek Jašš po zápase Prievidza - Cedevita
Druhá fáza EP FIBA sa hrá systémom doma-vonku predbežne od 10. decembra do 11. februára 2026. Z druhej fázy EP FIBA si postup do štvrťfinále vybojujú v každej skupine dva najlepšie tímy.
žreb N-skupiny druhej fázy
Dinamo BDS Sassari (Tal.), Casademont Zaragoza (Šp.), BC Prievidza (SR), Aliaga Petkimspor (Tur.)