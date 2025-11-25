Piešťany chcú odohrať najlepší zápas. Jankovič: Budeme bojovať do konca

Basketbalistky Piešťanských Čajok čaká záverečné vystúpenie v tohtosezónnej edícii Európskeho pohára (Eurocup).
Úradujúci majster Slovenska sa rozlúči s I-skupinou v stredu 26. novembra o 20.00 h na palubovke francúzskeho UFAB49 Angers, kde by chcel zaknihovať víťazstvo.
V doterajšej eurocupovej kampani sa piešťanský kolektív nedočkal víťazstva, no so súťažou by sa chcel rozlúčiť správnym spôsobom.
„Keďže vieme, že ide o náš posledný zápas, tak naše očakávania a ciele už nie sú nejaké veľké. Samozrejme, ideme tam však s tým, že chceme odohrať čo najlepší zápas a pokúsime sa urobiť čo najlepší výsledok.
Budeme bojovať do konca, aby sme sa dôstojne rozlúčili s Eurocupom v tejto sezóne. Vieme, kto je favorit tohto zápasu. Bol by som nerád, ak by sme predali lacno kožu.
Európsky pohár žien - 6. kolo skupiny I
Streda 26. novembra, 20:00 h: UFAB49 Angers - Piešťanské Čajky
Chceme ukázať, že vieme hrať basketbal,“ vyjadril sa pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič.
Vo viacerých prípadoch sa dokázal jeho tím rovnať konkurentom v I-skupine, bolo tomu tak napríklad v prvom polčase domáceho zápasu s Angers. „Tento ročník Eurocupu sme odohrali pre nás pomerne náročné zápasy.
Nesplnili sme náš tímový cieľ
Aj keď bola skupina o niečo hrateľenejšia ako minulý rok, bolo cítiť, že sme omladený tím s menej skúsenosťami. Boli to úplne iné zápasy, ako aké poznáme z našej ligy a určite nás posunuli vpred.
Nesplnili sme síce náš tímový cieľ a doteraz sa nám nepodarilo vyhrať ani jeden zápas v tejto súťaži, ale vo Francúzsku urobíme všetko pre to, aby sme si pripísali aspoň jedno víťazstvo,“ prezradila hráčka Piešťan Hana Jakubčeková.
Zatiaľ čo slovenský zástupca už nemá možnosť zabojovať o pokračovanie v súťaži, tak stredajší súper bojuje o druhé postupové miesto v I-skupine. „Maximálne nasadenie a koncentrácia od začiatku do konca zápasu.
Od každej hráčky bude potrebný štandardný výkon, respektíve niečo navyše, aby sme pôsobili ako európsky tím.
V útoku to bude určite náročné
Vieme, že francúzsky tím má kvalitu, hrá veľmi rýchlo dopredu, takže si na toto budeme musieť dávať pozor.
Pre nás to bude jedna výborná škola, ako sa dnes hrá moderný, rýchly a fyzický basketbal. Verím, že zostaneme po zápase zdraví a predvedieme čo najlepší výkon,“ načrtol piešťanský tréner zápasový plán.
Cez víkend neuspeli Čajky vo finálovej repríze Tipos extraligy žien na palubovke Banskej Bystrice, takže vo Francúzsku budú chcieť odčiniť toto zaváhanie. „Všetko sa odvíja od obrany, a na tú sa chceme zamerať aj teraz.
V útoku to bude určite náročné, keďže Angers vytvárajú veľký tlak v obrane, a preto na útočnej polovici budeme musieť byť trpezlivé.
Taktiež sú fyzické a silné, či pod košom alebo z vonku, takže každá z nás musí pristúpiť k obrane na maximum,“ dodala Jakubčeková.