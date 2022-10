Piešťany chcú bojovať o postup v Eurocupe. Musíme hrať doma naplno, vraví tréner

PIEŠŤANY. Tretíkrát v histórii klubu a prvýkrát s nálepkou úradujúceho šampióna Niké extraligy žien vstúpia Piešťanské Čajky do skupinovej fázy Európskeho pohára (Eurocupu). V C-skupine sa o postup do play off pobijú so Sláviou Banská Bystrica, poľským InvestInTheWest Enea Gorzów a tureckým veľkoklubom Galatasaray Cagdas Factoring Istanbul. Svoje účinkovanie odštartujú doma, v stredu 26. októbra o 18.00 h nastúpia proti Gorzówu. Klub z kúpeľného mesta v doterajších dvoch vystúpeniach v skupinovej fáze (naposledy pred 5 rokmi) vždy zhodne uhral dve víťazstvá a štyri prehry. Pred rokom sa skúšal predrať kvalifikáciou, nad jeho sily bol však favorizovaný francúzsky tím Flammes Carolo.

Jediné bez prehry "Sme v očakávaní. Pevne verím, že dievčatá sa tešia tak, ako ja. Konečne to začne. Myslím si, že príprava bola dostatočne dlhá. Dúfam, že sme na to pripravení. Do stredy by sme mali byť po zdravotnej stránke fit a kompletní,“ vyjadril sa pre TASR k aktuálnej situácii tréner Piešťan Peter Jankovič počas mediálneho dňa.

Čajky idú na európsku scénu vo víťaznej nálade, v Niké extralige žien zostali ako jediný tím bez prehry. Celkovo majú na konte od začiatku októbra, vrátane prípravného duelu s poľským Sosnovcom, šesť výhier v rade. Pre viaceré hráčky to bude prvá skúsenosť s medzinárodnou súťažou, pre dvojicu Gabriela Andělová a Ke'Shunan Jamesová aj zadosťučinenie za pokračovanie v Piešťanoch. Pred rokom si túto súťaž príliš neužili, česká basketbalistka si v odvete kvalifikácie privodila ťažké zranenie a americká pivotka z rovnakého dôvodu do dvojzápasu vôbec nezasiahla.

"Teším sa. Minulý rok to úplne nevyšlo ani podľa mojich predstáv, nieto klubových. Dúfam, že predvedieme kvalitné výkony. Kvalitné zápasy sú o naberaní skúseností, máme dosť mladé družstvo, takže určite to aj dievčatám môže do ich budúcnosti niečo dať. Každý kvalitný súper je pre nás len a len dobrý,“ myslí si rozohrávačka Gabriela Andělová. Nároční súperi V „céčku“ na Čajky nečakajú ľahkí súperi. Sláviu Banská Bystrica veľmi dobre poznajú z domácej súťaže, v prvom kole nad týmto tímom hladko vyhrali (76:56). Favoritom je jednoznačne Galatasaray a poľský Gorzów je už tiež na európskej scéne skúseným kolektívom.

"Všetky tieto ťažké zápasy sú veľmi dobrou skúsenosťou pre každého. Uvidíme, ako sa s tým v samotných zápasoch popasujeme. Hlavne prvý bude určite trochu nervózny. Dôležitý bude vstup a verím, že bojovnosťou a srdcom sa chytíme, zápasy budú pekné a pre divákov zaujímavé. V takýchto stretnutiach sa nemôže vypustiť ani minúta, ak chceme byť človek úspešní,“ vyjadrila sa najskúsenejšia hráčka piešťanského družstva Anna Jurčenková.

Na úvod čaká Piešťany zástupca poľskej najvyššej súťaže, Gorzów má vo svojom družstve viacero reprezentantiek a ligu odštartoval troma výhrami v rade. "Čaká nás veľmi silný a kvalitný súper, ktorý to dokazuje v poľskej lige. Vyhral posledné dva zápasy vonku proti Lublinu a Gdyni. Tím majú zložený z piatich legionárok, doplnený mladými Poľkami a ex-reprezentantkami. Skúsené družstvo, s veľkou kvalitou a veľkou početnosťou streľby za tri body. Hrajú veľmi rozumne, nebláznia sa a hrajú do konca,“ povedal Jankovič k najbližšiemu súperovi. Chcú postúpiť zo skupiny Do play off postúpia tímy na prvých dvoch miestach a osem najlepšie postavených družstiev z tretích miest (po 4 z každej konferencie). Zo všetkých postupujúcich sa urobí jedna tabuľka, podľa ktorej sa rozdelia dvojice do play off.

"Bol by som rád, keby sa nám podarilo postúpiť zo skupiny, aj keď to bude veľmi náročné. Minimálne by sme sa chceli pobiť o tretie miesto a postúpiť z neho, ale to nebude zaručené ani pri dvoch víťazstvách. Všetky zápasy doma musíme hrať naplno a pokúsiť sa ich vyhrávať, možno k tomu donesieme niečo aj z vonkajších duelov. To bude náš hlavný cieľ,“ dodal kormidelník Čajok.