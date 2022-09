Bez Slovana, ale s Košicami. Začína sa basketbalová extraliga žien

BRATISLAVA. Basketbalistky Piešťanských Čajok idú do nového ročníka Niké extraligy žien prvýkrát v histórii klubu a súťaže ako obhajca titulu.

Piešťanom sa podarilo vhodne doplniť káder, na ktorého čele bude skúsená reprezentačná pivotka Anna Jurčenková. Spolu s ňou by Čajky chceli dokráčať čo najďalej aj v Európskom pohári.

„Myslím si, že je to všeobecne dané, alebo očakávané, že nás tu už všetci vidia ako majstrov. Také jednoduché to ale nebude. Je ťažšie obhájiť ako získať. Ambície zostanú asi rovnaké, snažiť sa byť stále čo najvyššie a na všetkých možných podujatiach skončiť čo najlepšie," uviedol tréner Piešťan Peter Jankovič.

"Ako som už povedal hneď po finálovom zápase, všetci nám budú hovoriť, že sme úradujúci majstri. My na to musíme byť hlavne mentálne pripravení. Kvalita tu je, treba ju však ukázať aj na ihrisku v každom zápase a nie len na papieri. Stále musíme ísť naplno. Treba si uvedomiť, že sme v tejto sezóne tiež eurocupové družstvo, to už tiež niečo znamená,“ dodal Jankovič.