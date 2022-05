Češka obhajuje životný triumf. Nehrala mesiace, no je druhá najlepšia na svete

Koncom februára sa stala svetovou dvojkou. Na rovnakej pozícii bola v tom čase aj vo štvorhre. No odvtedy neodohrala ani jeden súťažný zápas.

BRATISLAVA. "Prečo nemohla Ashleigh Bartyová ukončiť kariéru o pár týždňov skôr? Stala by som sa svetovou jednotkou ja," žartovala v marci česká tenistka Barbora Krejčíková.

Krejčíková je z turnajov známa ako praváčka. No trápi ju zranený lakeť na jej dominantnej ruke. Aby preto úplne nevyšla z cviku, trénuje aspoň s ľavou rukou.

"Zvládnem odohrať výmenu, ale lieta to všade možne. Je to hrozné, snažím sa, ale nevyzerá to veľmi nádejne," hovorila začiatkom apríla.

Krejčíková vlani senzačne vyhrala Roland Garros vo dvojhre a pridala aj titul v obľúbenej štvorhre. Ešte niekoľko mesiacov predtým bola známa ako kvalitná deblistka, ktorej sa však vo dvojhre príliš nedarí.