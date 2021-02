Basketbalistky oslavovali postup dlho do noci. Ukázali sme nádej, vraví kapitánka

Dali sme do toho absolútne všetko. Môžeme sa tešiť z toho, že sa nám podarilo Slovensko dostať po štyroch rokoch opäť na európsky šampionát. Zvlášť po nevydarenej kvalifikácii spred dvoch rokov je to pre nás obrovská vzpruha.

Ako prebiehali oslavy?

Začali sme šampanským v šatni. Potom sme sa presunuli všetci spolu do hotela, hráčky aj realizačný tím. Príliš sme to však nepreháňali, na to sme boli dosť unavení. Bavili sme sa dlho do noci. Škoda, že s nami nemohli oslavovať aj fanúšikovia. S nimi by sme to potiahli určite dlhšie aj v hale.

Ako tím sme si to zaslúžili za tvrdú prácu počas uplynulých dvoch rokov. Podarilo sa nám splniť to, čo sme si na začiatku stanovili.