Slovenské basketbalistky po veľkej dráme postúpili na majstrovstvá Európy

Fantázia! Slovensko napokon udržalo ten náskok o 11 bodov (potrebovali sme vyhrať o 10) a to znamená, že postupujeme na EURO! Obrovská radosť našich dievčat, ktoré si to dnes vydreli do poslednej sekundy a výborne zvládli poslednú štvrtinu. Po skvelom, naozaj skvelom kolektívnom výkone vyhrali naše dievčatá kvalifikačnú skupinu H a postupujeme na ME žien v basketbale! Obrovská gratulácia našim dievčatám, po 4 rokoch sme na Eure a už teraz sa tešíme sa samotné podujatie!

ONLINE: Slovensko - Holandsko (ME basketbal 2021, dnes LIVE) | sportnet.sme.sk Fantázia! Slovensko napokon udržalo ten náskok o 11 bodov (potrebovali sme vyhrať o 10) a to znamená, že postupujeme na EURO! Obrovská radosť našich dievčat, ktoré si to dnes vydreli do poslednej sekundy a výborne zvládli poslednú štvrtinu. Po skvelom, naozaj skvelom kolektívnom výkone vyhrali naše dievčatá kvalifikačnú skupinu H a postupujeme na ME žien v basketbale! Obrovská gratulácia našim dievčatám, po 4 rokoch sme na Eure a už teraz sa tešíme sa samotné podujatie!