Na záchode rozmlátila raketu, prišla o fiftín. Plíšková stratila náskok 5:0

"Energie som mala stále dosť, len mi utieklo pár tesných gemov. Mohla som vyhrať aj 6:0, ale Karolína začala hrať trochu lepšie. Do tej doby mi všetko vychádzalo. Mala som asi milión šancí, vrátane dvoch setbalov pri vlastnom podaní. Veľa vecí som mohla urobiť lepšie," sypala si popol na hlavu Plíšková.

Empajrová rozhodkyňa Alison Hughesová ju za to penalizovala odňatím fiftínu.

"Bolo to mojou hrou. Prvý set bol zlý od nás oboch, také nervózne trápenie, navyše v totálnom tichu bez ľudí v aréne," reagovala najlepšia česká tenistka, ktorá priznala, že bez divákov nevie podať adekvátny výkon.

"Myslím, že sme boli obe nervózne. Keď sme hrali spolu na tréningu ešte počas karantény, bola to iná úroveň," citoval portál iDnes.cz slová Muchovej, ktorá postúpila medzi elitnú šestnástku na podujatí veľkej štvorky tretíkrát v kariére.

"Bolo to mimo kurtu, tam si môže robiť človek, čo sa mu chce," bránila sa bývalá svetová jednotka na kurte. "Počas zápasu nemôžete," oponovala jej Hughesová.

"To nebolo ani na chodbe, ale na záchode. Bola som prekvapená. Čiarová rozhodkyňa, ktorá išla so mnou, ma asi počula a nahlásila to. Myslela som si, že si na záchode môžem robiť čo chcem, ale evidentne nie. Zase som o niečo múdrejšia," opísala Plíšková.

Muchová vyzve v osemfinále osemnástu nasadenú Belgičanku Elise Mertensovú, ktorá vyradila Švajčiarku so slovenskými koreňmi Belindu Benčičovú.