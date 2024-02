Odovzdal ju ďalej. Olympijský šampión z Mexika dal do aukcie svoju zlatú medailu.

NEW YORK. Americký skokan do diaľky Bob Beamon sa vo štvrtok rozlúčil so zlatou olympijskou medailou, ktorú získal na OH v Mexico City v roku 1968.

Najcennejší kov sa na štvrtkovej dražbe v aukčnej sieni Christie´s v New Yorku vydražil za 441-tisíc amerických dolárov.

"Je čas, aby som ju odovzdal ďalej," povedal pred dražbou 77-ročný Beamon, ktorý v Mexiku vytvoril vtedajší svetový rekord (890 cm), čím vylepšil najlepší výkon o priepastných 55 cm.