VIDEO: Zapletalová s fantastickou formou. Opäť prekonala vlastný slovenský rekord

Na snímke slovenská reprezentantka Emma Zapletalová pred behom na 400 metrov. (Autor: TASR)
3. feb 2026 o 18:41
Časom 51,24 výrazne o 43 stotín vylepšila vlastné národné halové maximum.

Slovenská atlétka Emma Zapletalová vytvorila na zlatom mítingu Czech Indoor Gala v Ostrave slovenský rekord v behu na 400 m.

Časom 51,24 výrazne o 43 stotín vylepšila vlastné národné halové maximum, ktoré dosiahla uplynulú sobotu v Gente pri svojom vstupe do sezóny.

Držiteľka bronzu na 400 m prekážok zo septembrových MS v Tokiu sa vo dvoch štartoch na 400 m pod strechou v tejto sezóne zlepšila dovedna o 1,37 sekundy.

Na snímke slovenská reprezentantka Emma Zapletalová beží 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Czech Indoor Gala v Ostrave. (Autor: TASR)

V Ostrave skončila v nabitej konkurencii tretia za Holanďankou Lieke Klaverovou (51,00) a domácou Lurdes Gloriou Manuelovou (51,12).

Dokázala som sa popasovať aj so špecialistkami

„Mám za sebou dobrú prípravu, aj keď musím priznať, že na konci sústredenia v Afrike som na pár dni ochorela. Trochu som myslela, že tým stratím, lebo mi chýbali niektoré tréningy.

Teší ma, že aj vo svojom druhom štarte v sezóne som zabehla národný rekord, že som dosiahla výrazné zlepšenie a dokázala som sa popasovať aj so špecialistkami na 400 m," uviedla pre TASR Zapletalová.

VIDEO: Zapletalová o prekonaní slovenského rekordu

Daniela Ledecká atakovala vlastný osobný rekord, keď za ním zaostala len o 1 stotinu sekundy a s časom 52,72 s obsadila celkové 8. miesto.

Peter Dávid vo svojom premiérovom štarte v behu na 60 m prekážok na zlatom mítingu Czech Indoor Gala v Ostrave dosiahol čas 7,90 s. Za svojím osobným rekordom zaostal len o 3 stotiny sekundy a v nabitom štartovom poli obsadil konečné 12. miesto.

Do finále nepostúpili ani Viktória Forsterová a Laura Frličková. Forsterová bola s časom 8,16 s k postupu do podvečerného finále bližšie ako juniorská rekordérka Frličková (8,44 s), no od postupu ju delili 3 stotiny.

Som veľmi sklamaná

„Dnešný beh ani neviem ako zhodnotiť, som z neho veľmi sklamaná. Na štart som išla s úplne inou predstavou času v cieli, bohužiaľ je to tuším 8,16, čo nie je čas, ktorý som dneska chcela zabehnúť. Veľmi ma to mrzí a uvidíme, čo bude ďalej," uviedla Forsterová.

Na snímke slovenská reprezentantka Viktória Forster beží 60 metrov cez prekážky počas hlavného programu atletického mítingu Czech Indoor Gala. (Autor: TASR)

V hlavnom programe sa po prvý raz predstavila aj juniorská rekordérka na 60 m Ema Bendová. Atlétka klubu Naša atletika dosiahla čas 7,45 s a od postupu do finále ju delilo 11 stotín sekundy.

Najlepší šprintér v histórii Slovenska Ján Volko absolvoval štart na 60 m v národnom programe, v ktorom dosiahol čas 6,80 s.

Na snímke vpravo slovenský reprezentant Ján Volko po behu na 60 metrov počas národného programu atletického mítingu Czech Indoor Gala. (Autor: TASR)

Atletika

