Volka zdolal Čech, ktorý zabojuje o zimné olympijské hry

KOŠICE. Viacerí atléti zaujali na 6. ročníku atletického mítingu JBL Jump fest v Košiciach nielen výkonmi, ale aj príbehmi. Čech Dominik Záleský obhájil titul v behu na 60 yardov, pričom jeho výsledné časy boli vyústením prípravy na boj o miestenku na olympiádu. Nie však na letnú, ale na zimnú, na ktorej by rád štartoval ako jeden z českých bobistov. Halové mítingy vymení za ZOH Záleský sa v nasledujúcich týždňoch nezaradí k atlétom, ktorí budú štartovať na halových mítingoch. Jeho zameranie smeruje k ZOH v Pekingu, ktoré odštartujú 4. februára.

"Už dva mesiace sa pripravujem prioritne na bobovú sezónu. Na atletické preteky chodím v rámci prípravy a darí sa mi v nich viac, než keď som robil iba atletiku. Zaradiť bobový trenažér bol výborný nápad v príprave," povedal Záleský pre TASR. Od júna sa môže pýšiť titulom najrýchlejší Čech, keď na domácom šampionáte triumfoval v behu na 100 metrov časom 10,31 s.

Záleský: Limity sú veľmi prísne Výbornú formu potvrdil aj v Košiciach, keď druhýkrát po sebe zdolal slovenského favorita Jána Volka. V behu na 60 yardov (54,864 m) dosiahol časy 6,34 a 6,30. "Vlani som bežal za 6,29, no vtedy som mal vietor od chrbta, tentoraz som mal protivietor, takže dnes to bol kvalitnejší výkon. To potvrdzuje, že mám lepšiu formu než na stovke. Som veľmi spokojný. Zároveň som zdolal "Ďžonyho" (Jána Volka, pozn.), za čo som vždy rád. Dúfam, že ma sem organizátori pozvú aj o rok," uviedol Záleský, ktorý by si účasťou v Pekingu rád splnil olympijský sen.

Ten sa mu vzhľadom na prísne limity v bežeckých disciplínach vzdialil. "Chcem sa prebojovať na olympiádu, ideálne už do Pekingu. V atletike to býva čoraz ťažšie, limity sú veľmi prísne, preto dúfam, že sa mi to podarí na boboch." Čaká ho boj o ZOH Ani v tomto športovom odvetví však nebude mať jednoduchú cestu pod olympijské kruhy. Český bobový tím sa v nedávnych sezónach zaradil k najlepším vo Svetovom pohári, keď jeho reprezentanti získali bronzové priečky v dvojboboch a v spoločnej kategórii dvojbobov a štvorbobov. Pre 26-ročného "obojživelníka" nejde o novinku, na boboch už jazdil v roku 2017. "Chcem sa na to poriadne pripraviť a ukázať, že to myslím vážne. Viem, že ešte musím pribrať niekoľko kilogramov," poznamenal držiteľ rekordu JBL Jump festu v behu na 60 yardov. Forster: Veľmi som si to užila Na košickom mítingu situovanom pod Dómom sv. Alžbety sa premiérovo predstavila 19-ročná Viktória Forster, ktorá sa na nedávnych juniorských MS v Nairobi prebojovala do finále v behu na 100 m a na 100 m prekážok. V Košiciach štartovala v hladkom behu na 60 yardov a zdolala ju len favorizovaná Jamajčanka Shashalee Forbesová, ktorá vytvorila časom 13,88 s (6,90+6,98) nový rekord podujatia. Forster však neodchádzala smutná:

Zľava Poľka Paulina Guzowská, Slovenka Viktória Forster a Jamajčanka Shashalee Forbesová na mítingu JBL Jump Fest 2021. (Autor: TASR)

"Veľmi som si to užila. V prvom behu som bola aj trochu nervózna, pretože po dlhom čase som pretekala pred divákmi. Bol to vynikajúci zážitok a som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto akcie. Úžasné bolo aj to, že som opäť súperila so špičkovými atlétkami. Moja nervozita sa prejavila aj v tom, že som si v prvom behu naopak nastavila bloky. V prvom behu sa mi bežalo lepšie než v druhom. Bol to však obrovský zážitok a som spokojná. Bežať pod Dómom sv. Alžbety bolo úžasné. Naozaj krásna akcia," poznamenala Forster, ktorá sa tiež môže považovať za športovú obojživelníčku.

V minulosti sa venovala biatlonu, ku ktorému mala atletiku ako doplnkový šport. V súčasnosti si k hladkému šprintu pridala aj beh cez prekážky. "Obe disciplíny mám rada. Beh cez prekážky je zaujímavejší, ale asi aj viac zradný. Treba byť stopercentne sústredený, rozhoduje každá maličkosť a aj desatina sekundy môže byť dôležitá," poznamenala členka ŠK ŠOG Nitra. Volko: Mám čo zlepšovať Šprintér Ján Volko je už stálica košického Jump festu. Na 6. ročníku uspokojiť s 2. miestom, ale silnejšiu emóciu než prehru zo Záleským mu priniesol dobrý pocit z návratu divákov.

Ján Volko na mítingu JBL Jump fest 2021. (Autor: TASR)

"Ľudia, ktorí to organizujú, sú od začiatku moji partneri a to, že sem prídem, je to najmenej, čo pre nich môžem spraviť. Každý rok sa teším do Košíc, keďže je tam vždy výborná atmosféra a veľa divákov, ktorí sú, na rozdiel od štadiónov, blízko nás. Fanúšikov sme si v nedávnom období veľmi neužili a o to viac si vážim, že prišli na túto akciu. Mrzí ma, že mi druhom behu nevyšiel úvod, v prvom sa mi nevydaril záver. Mám čo zlepšovať. Nie je však všetko iba o výsledkoch, občas si to treba aj užiť a tešiť sa z toho, že môžeme súťažiť pred divákmi," poznamenal Volko, ktorý je jednou z tvárí Jump festu.