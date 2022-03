Nielen Volko a Forster. Slovensko vyšle na halové MS najpočetnejší tím v histórii

Lídrom slovenského tímu v Belehrade bude halový exmajster Európy a trojnásobný medailista z halových ME Ján Volko, ktorý na predošlom šampionáte v Birminghame skončil šiesty, najlepší z Európanov.

"Na domácom halovom šampionáte v Bratislave ukázal, že po prekonaní covidu sa postupne dostáva do formy. Ako som povedal už viackrát v minulosti, jeho tím má moju absolútnu dôveru, lebo už neraz ukázali, že na šampionáty sa vedia vždy perfektne pripraviť.

Osobne som zvedavý, či si pre nás nechala v zásobe ešte nejaké prekvapenie Viktória Forsterová, lebo jej prejav na domácom šampionáte nadchol azda každého. Aj štafeta ide s ambíciou pobiť sa o čo najlepšie umiestenie. Ak by bolo jednociferné, bolo by to fantastické."

Dve atlétky čakajú na šancu

Stále ešte existuje drobná nádej, že sa slovenská výprava rozrastie. Monike Weigertovej (60 m) a Stanislave Škvarkovej (60 m prek.) chýbali k limitu len dve stotiny a za istých okolností by sa ešte mohli dostať medzi 56, resp. 48 štartujúcich.