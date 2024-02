Forster umiestnenie v najlepšej desiatke nečakala: Potešilo ma to

Dvadsaťjedenročná Slovenka získala vlani zlato na svetovej univerziáde v Čcheng-tu na 100 m prek. v novom slovenskom rekorde a v limite na OH 2024 (12,72 s).

V hlasovaní obsadila 6. miesto a do svojho desaťčlenného zoznamu ju umiestnilo 87 novinárov.

Pod piatimi kruhmi bude prvá slovenská reprezentantka v tejto disciplíne od roku 2008. Na OH v Pekingu vtedy štartovala Miram Bobková.

"Umiestnenie v ankete je určite motivácia. Môžem sa ocitnúť medzi tými najlepšími športovcami Slovenska. Je to odrazový mostík, aby som sem prišla aj o rok. Nečakalo som to a veľmi ma to potešilo" uviedla Forster pred slávnostným galavečerom pre TASR.

Na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici zmenila vlani po 55 rokoch slovenské historické tabuľky na 100 m (11,26 s) a celkovo utvorila počas roka päť slovenských rekordov.

Koncom vlaňajška získala aj ocenenie Atlét roka a Univerzitný športovec roka. Pred pondelňajším galavečerom však cítila väčší stres.

"Teraz mám asi väčší stres, je tu mnoho športovcov z väčších športov. Na Atlétovi roka všetkých poznám, toto je pre mňa niečo nové a veľké. Verím, že to zo mňa opadne a užijem si to. Je to veľká česť, chcem nasávať tú energiu," priznala Forster.