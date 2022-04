Členovia britskej štafety vrátili medaily z OH, dôvodom je doping

"S veľkým smútkom sme ich museli požiadať o medaily, obzvlášť náročné to bolo pre troch športovcov, ktorí sa nijako neprevinili," uviedol Andy Anson.

LONDÝN. Britskí bežci vrátili pre doping strieborné medaily z OH 2020 v Tokiu.

"Je to rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) a my ho musíme prijať rovnako, ako sme to žiadali od iných krajín, ktorých športovci sa dopustili dopingu," dodal generálny riaditeľ BOA.

Briti skončili druhí za Talianmi o jednu stotinu sekundy. Striebro si prevezmú pôvodne tretí Kanaďania a na medailovú pozíciu sa posunie Čína.