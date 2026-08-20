    Osem zlatých, dva svetové rekordy a 11-krát titul majstra sveta. Jamajský blesk Bolt oslavuje jubileum

    Usain Bolt.
    Usain Bolt. (Autor: REUTERS)
    TASR|21. aug 2026 o 00:00
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    Po atletickej kariére si splnil detský sen a stal sa futbalistom.

    V piatok 21. augusta oslávi jubilejné 40. narodeniny najrýchlejší muž planéty Usain Bolt.

    Hviezdny šprintér má na konte osem zlatých medailí z olympijských hier, takisto je 11-násobným svetovým šampiónom.

    „Jamajský blesk“ drží od augusta 2009 najvýznamnejšie svetové rekordy na 100 m časom 9,58 sekundy a v hladkej dvojstovke, v ktorej stanovil najlepší čas histórie na 19,19. Oba zápisy dosiahol na MS v Berlíne.

    Je tiež spoluautor ďalšieho svetového rekordu v jeho tretej disciplíne, ktorou bola štafeta na 4x100 m.

    Bolt sa narodil 21. augusta 1986 v malom jamajskom meste Sherwood Content. Začínal ako hráč kriketu, pri ktorom si jeho tréner všimol výnimočnú rýchlosť a poradil mu prechod na atletickú dráhu.

    Bolo to v čase, keď nežil prepychové detstvo. Jeho otec Wellesley Bolt a matka Jennifer vlastnili miestny obchod s potravinami a napriek následným úspechom a bohatstvu svojho syna zostali nohami na zemi a odmietli ponuky na presťahovanie sa.

    Vlani v apríli zomrel Wellesley Bolt vo veku 68 rokov po dlhodobej chorobe, jeho manželka žije v rodnom meste dodnes.

    Usain Bolt.
    Usain Bolt. (Autor: TASR/AP)

    V Pekingu to rozbalil naplno

    Vo veku 15 rokov sa Bolt prvýkrát pokúsil o úspech na svetovej scéne na majstrovstvách sveta juniorov v roku 2002. Bolo to pred zrakom domácich fanúšikov v hlavnom meste Jamajky v Kingstone, kde vyhral beh na 200 m, čím sa stal najmladším juniorským zlatým medailistom všetkých čias.

    Boltove výkony ohromili športový svet a formovali jeho neskoršiu hviezdnu budúcnosť. Debut pod piatimi kruhmi zažil na OH 2004 v Aténach. Neboli to však hry, na ktorých si ho všimol celý svet, keďže úspech mu prekazilo zranenie hamstringu, ktoré ho trápilo aj počas ďalšieho priebehu kariéry.

    Bola to až olympiáda v Pekingu, na ktorej naplno rozbalil svoj ohromujúci potenciál. Vo finále behu na 100 m zvíťazil časom 9,69 sekundy, čím vytvoril vtedajší nový svetový rekord.

    Historicky najlepší čas posunul na 19,30 s aj na 200 metrovej trati. V čínskej metropole zavŕšil zlatý hetrik, keď bol súčasťou zlatej štafety 4x100 m v spoločnosti Nestu Cartera, Michaela Fratera a Asafu Powella. Jamajské kvarteto vtedy vytvorilo nový svetový rekord, keď dobehli v čase 37,10 s.

    V januári 2017 však Jamajčania o zlato dodatočne prišli. Stalo sa tak po tom, čo mal Carter pozitívny dopingový nález na zakázanú látku metylhexanamín.

    Rekordy stanovil v Berlíne

    Bolt postupnými krokmi posúval hranice toho, čo sa považovalo za ľudsky nemožné.

    Minimálne na dlhé roky dopredu stanovil rekordy vo svojich hlavných disciplínach. Oba individuálne sa mu podarilo dosiahnuť v lete 2009 na svetovom šampionáte v Berlíne.

    Najskôr zabehol 16. augusta čas 9,58 v stovke, o štyri dni neskôr posunul vlastný čas aj na dvojnásobnej trati na 19,19.

    O tri roky neskôr na OH v Londýne zaostal na 100 m za svojím rekordom o šesť stotín, avšak stanovil nový olympijský rekord v tejto disciplíne a získal zlato, rovnako ako na 200 m.

    Spolu s Carterom, Fraterom a Yohanom Blakeom sa tiež postarali o doteraz platný najlepší čas histórie v mužskej štafete 4x100 m (36,84 s).

    VIDEO: Zostrih výkonov Usaina Bolta na OH 2016

    Návrat bol na spadnutie

    Olympijskú derniéru absolvoval v Rio de Janeiro 2016, pričom opäť z toho bol zlatý hetrik v rovnakých disciplínach.

    Fenomén svetovej atletiky svoju jagavú kariéru ukončil už v roku 2017.

    Pred piatimi rokmi po OH v Tokiu priznal, že uvažoval o návrate na atletickú scénu, no tréner ho presvedčil o opaku.

    „Už je neskoro. Ak by som sa chcel vrátiť, tak by to bolo pre túto olympiádu," vyhlásil vtedy 35-ročný Bolt pre BBC a doplnil:

    „Keď som oznámil môjmu koučovi, že plánujem skončiť, tak si ku mne sadol a povedal mi, aby som si to dobre premyslel, že ak raz skončím, musí to byť definitívne rozhodnutie. Že on určite neplánuje robiť žiadne comebackové turné.

    Keď som v roku 2019 zašiel za ním a spýtal sa ho, čo by povedal na môj návrat na olympijských hrách, tak sa na mňa iba pozrel a rázne odvetil, že aby som ani len nezačínal s tréningom.

    Takže ak by nebolo môjho trénera, asi by som sa vrátil. Ja mu však dôverujem a ak on raz povedal 'nie', tak je to 'nie'. Je však pravdou, že stále mám v sebe to svrbenie..."

    Vyskúšal si aj futbal

    Po atletickej kariére si chcel splniť detský sen. Plánoval sa presadiť v profesionálnom futbale, pričom trénoval aj hral v prípravných dueloch za kluby v Nórsku, Austrálii či Juhoafrickej republike.

    Fanúšik Manchestru United sa definitívne vzdal svojho sna o kariére profi futbalistu v januári 2019 po tom, čo sa nedohodol na kontrakte s austrálskym ligovým klubom Central Coast Mariners.

    Usain Bolt v drese Central Coast Mariners.
    Usain Bolt v drese Central Coast Mariners. (Autor: TASR/AP)

    „Bola to veľká zábava. Mohli sme však na to ísť trochu inak. Žijeme a učíme sa. Bola to dobrá skúsenosť a v tíme sa mi páčilo. Môj športový život sa skončil a budem sa venovať biznisu," povedal po neúspešnom boji o zmluvu Jamajčan pre The Guardian.

    Atletika

    Atletika

      Usain Bolt.
      Usain Bolt.
      Osem zlatých, dva svetové rekordy a 11-krát titul majstra sveta. Jamajský blesk Bolt oslavuje jubileum
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