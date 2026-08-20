Osem zlatých, dva svetové rekordy a 11-krát titul majstra sveta. Jamajský blesk Bolt oslavuje jubileum

V piatok 21. augusta oslávi jubilejné 40. narodeniny najrýchlejší muž planéty Usain Bolt.
Hviezdny šprintér má na konte osem zlatých medailí z olympijských hier, takisto je 11-násobným svetovým šampiónom.
„Jamajský blesk“ drží od augusta 2009 najvýznamnejšie svetové rekordy na 100 m časom 9,58 sekundy a v hladkej dvojstovke, v ktorej stanovil najlepší čas histórie na 19,19. Oba zápisy dosiahol na MS v Berlíne.
Je tiež spoluautor ďalšieho svetového rekordu v jeho tretej disciplíne, ktorou bola štafeta na 4x100 m.
Bolt sa narodil 21. augusta 1986 v malom jamajskom meste Sherwood Content. Začínal ako hráč kriketu, pri ktorom si jeho tréner všimol výnimočnú rýchlosť a poradil mu prechod na atletickú dráhu.
Bolo to v čase, keď nežil prepychové detstvo. Jeho otec Wellesley Bolt a matka Jennifer vlastnili miestny obchod s potravinami a napriek následným úspechom a bohatstvu svojho syna zostali nohami na zemi a odmietli ponuky na presťahovanie sa.
Vlani v apríli zomrel Wellesley Bolt vo veku 68 rokov po dlhodobej chorobe, jeho manželka žije v rodnom meste dodnes.
V Pekingu to rozbalil naplno
Vo veku 15 rokov sa Bolt prvýkrát pokúsil o úspech na svetovej scéne na majstrovstvách sveta juniorov v roku 2002. Bolo to pred zrakom domácich fanúšikov v hlavnom meste Jamajky v Kingstone, kde vyhral beh na 200 m, čím sa stal najmladším juniorským zlatým medailistom všetkých čias.
Boltove výkony ohromili športový svet a formovali jeho neskoršiu hviezdnu budúcnosť. Debut pod piatimi kruhmi zažil na OH 2004 v Aténach. Neboli to však hry, na ktorých si ho všimol celý svet, keďže úspech mu prekazilo zranenie hamstringu, ktoré ho trápilo aj počas ďalšieho priebehu kariéry.
Bola to až olympiáda v Pekingu, na ktorej naplno rozbalil svoj ohromujúci potenciál. Vo finále behu na 100 m zvíťazil časom 9,69 sekundy, čím vytvoril vtedajší nový svetový rekord.
Historicky najlepší čas posunul na 19,30 s aj na 200 metrovej trati. V čínskej metropole zavŕšil zlatý hetrik, keď bol súčasťou zlatej štafety 4x100 m v spoločnosti Nestu Cartera, Michaela Fratera a Asafu Powella. Jamajské kvarteto vtedy vytvorilo nový svetový rekord, keď dobehli v čase 37,10 s.
V januári 2017 však Jamajčania o zlato dodatočne prišli. Stalo sa tak po tom, čo mal Carter pozitívny dopingový nález na zakázanú látku metylhexanamín.
Rekordy stanovil v Berlíne
Bolt postupnými krokmi posúval hranice toho, čo sa považovalo za ľudsky nemožné.
Minimálne na dlhé roky dopredu stanovil rekordy vo svojich hlavných disciplínach. Oba individuálne sa mu podarilo dosiahnuť v lete 2009 na svetovom šampionáte v Berlíne.
Najskôr zabehol 16. augusta čas 9,58 v stovke, o štyri dni neskôr posunul vlastný čas aj na dvojnásobnej trati na 19,19.
O tri roky neskôr na OH v Londýne zaostal na 100 m za svojím rekordom o šesť stotín, avšak stanovil nový olympijský rekord v tejto disciplíne a získal zlato, rovnako ako na 200 m.
Spolu s Carterom, Fraterom a Yohanom Blakeom sa tiež postarali o doteraz platný najlepší čas histórie v mužskej štafete 4x100 m (36,84 s).
VIDEO: Zostrih výkonov Usaina Bolta na OH 2016
Návrat bol na spadnutie
Olympijskú derniéru absolvoval v Rio de Janeiro 2016, pričom opäť z toho bol zlatý hetrik v rovnakých disciplínach.
Fenomén svetovej atletiky svoju jagavú kariéru ukončil už v roku 2017.
Pred piatimi rokmi po OH v Tokiu priznal, že uvažoval o návrate na atletickú scénu, no tréner ho presvedčil o opaku.
„Už je neskoro. Ak by som sa chcel vrátiť, tak by to bolo pre túto olympiádu," vyhlásil vtedy 35-ročný Bolt pre BBC a doplnil:
„Keď som oznámil môjmu koučovi, že plánujem skončiť, tak si ku mne sadol a povedal mi, aby som si to dobre premyslel, že ak raz skončím, musí to byť definitívne rozhodnutie. Že on určite neplánuje robiť žiadne comebackové turné.
Keď som v roku 2019 zašiel za ním a spýtal sa ho, čo by povedal na môj návrat na olympijských hrách, tak sa na mňa iba pozrel a rázne odvetil, že aby som ani len nezačínal s tréningom.
Takže ak by nebolo môjho trénera, asi by som sa vrátil. Ja mu však dôverujem a ak on raz povedal 'nie', tak je to 'nie'. Je však pravdou, že stále mám v sebe to svrbenie..."
Vyskúšal si aj futbal
Po atletickej kariére si chcel splniť detský sen. Plánoval sa presadiť v profesionálnom futbale, pričom trénoval aj hral v prípravných dueloch za kluby v Nórsku, Austrálii či Juhoafrickej republike.
Fanúšik Manchestru United sa definitívne vzdal svojho sna o kariére profi futbalistu v januári 2019 po tom, čo sa nedohodol na kontrakte s austrálskym ligovým klubom Central Coast Mariners.
„Bola to veľká zábava. Mohli sme však na to ísť trochu inak. Žijeme a učíme sa. Bola to dobrá skúsenosť a v tíme sa mi páčilo. Môj športový život sa skončil a budem sa venovať biznisu," povedal po neúspešnom boji o zmluvu Jamajčan pre The Guardian.