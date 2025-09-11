V dnešných tretrách by som zabehol 9,42, hovorí Bolt. Výskum spoločnosti mu dáva za pravdu

TOKIO. Usain Bolt, ktorého svetový rekord na 100 metrov s časom 9,58 sekundy má už 16 rokov, tvrdí, že v dnešných karbónových „super-tretrách“, v ktorých behajú šprintéri, by dokázal zabehnúť 9,42.
Jamajčan vytvoril rekord na majstrovstvách sveta v Berlíne v roku 2009, keď prekonal svoj vlastný výkon 9,69 z predchádzajúcej olympiády v Pekingu.
Jeho rekord teda trvá už dlhšie než 14 rokov, ktoré vydržal čas 9,95 Jima Hinesa z olympijských hier v Mexiku v roku 1968.
Výskum spoločnosti Puma, ktorá ho obúvala počas jeho éry dominancie, predpovedal, že v dnešných tretrách by Bolt zabehol 9,42, a na podujatí pred majstrovstvami sveta v Tokiu povedal: „Úplne súhlasím.“
„Niekto, kto pokračoval po mojom odchode, bola Shelly-Ann Fraser-Pryce a videl som, čo dokázala – so tretrami bola ešte rýchlejšia,“ povedal Bolt vo štvrtok.
„Pravdepodobne by som bežal oveľa rýchlejšie, keby som pokračoval, a keby som vedel, že tretry sa dostanú na takúto úroveň, možno by som zostal, pretože by bolo skvelé súťažiť na takej úrovni a behať tak rýchlo.“
O stratu rekordu sa neobáva
Jeho krajan Kishane Thompson zabehol v júni na jamajských majstrovstvách čas 9,75 – najrýchlejší výkon za posledných 10 rokov, ktorý ho radí na šieste miesto historických tabuliek. Bolt však povedal, že sa neobáva, že by mu čoskoro niekto rekord prekonal.
„Myslím si, že talent tu je a tí, ktorí prichádzajú, budú úspešní, ale v tomto momente si nemyslím, že by dokázali zlomiť svetový rekord,“ uviedol.
Bolt ukončil kariéru v roku 2017 so šiestimi olympijskými a siedmimi svetovými individuálnymi zlatými medailami na 100 a 200 m. Od jeho olympijského double v Riu 2016 nezískal žiadny jamajský šprintér svetový titul.
Thompson bol vlani na olympiáde päťtisícin sekundy od ukončenia tohto sucha, keď ho vo finále na 100 m na cieľovej čiare predbehol Noah Lyles. Bolt verí, že on alebo jeho krajan Oblique Seville môžu v nedeľu bežať ešte lepšie.
„Myslím, že tento rok máme veľmi dobrú šancu. Kishane a Oblique túto sezónu ukázali, že sú vo výbornej forme,“ povedal Bolt.
„Teším sa na to, myslím, že by mali byť prvý a druhý, pretože dokázali, že behajú veľmi rýchle časy. Bude to len o tom, ako to zvládnu v pretekoch. Som šťastný, že pôjdem na štadión a uvidím to, a dúfam, že budem môcť odovzdať zlatú medailu jednému z nich.“
Iná liga
Tokyo bude prvé veľké atletické podujatie, ktoré Bolt navštívi od rozlúčky na MS v Londýne 2017, hoci či odovzdá medaily, bude pravdepodobne závisieť od toho, kto ich získa.
Ak by na najvyššom stupni stál obhajca titulu Lyles, Bolt by mohol byť „zamestnaný“ niečím iným.
Povedal, že s Američanom nemá žiadny problém, napriek tomu, že pred pár rokmi mali menšiu slovnú potýčku na sociálnych sieťach, a hoci Lyles Jamajčanov podráždil, keď túto sezónu vyhlásil, že má Thompsona „vo vrecku“.
„Nemyslím si, že Noah je taký šialený ako Justin (Gatlin), takže pre mňa to nie je rozdiel,“ povedal Bolt o svojom bývalom rivalovi.
„Myslím, že s Gatlinom sme sa roky naťahovali, ale on bol iná liga, pretože vyrastal v ére, keď bolo trashtalkovanie úplne bežné.
Ako viete, ja som nikdy nikoho nepočúval. Viem, že keď sa pripravujem a som pripravený, môžete hovoriť, čo chcete, aj tak ma neporazíte. Vždy som sa sústredil a nikdy to pre mňa nebol problém.“