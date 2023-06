Na 8. ročníku JBL Jump festu v Košiciach padli tri rekordy podujatia

Pre Čecha Jušku išlo o záver nahusteného programu a svoju druhú účasť na košickom mítingu zakončil novým rekordom.

"Počas uplynulých piatich dní to bol môj tretí súťažný štart. To už nie je jednoduché. Nešiel som sa však iba zúčastniť, ale chcel som aspoň zvíťaziť, pretože body do rebríčka sa vždy zídu.

Chcel som skočiť osem metrov, no aspoň som si niečo nechal aj do budúcna," uviedol Juška, ktorý si okrem vlastného výkonu pochvaľoval aj atmosféru na Alžbetinej ulici.

"Je to skvelá akcia. Podobné mítingy som absolvoval aj v Innsbrucku a Lichtenštajnsku. Keď sú diváci tak blízko trate, tak je z toho úplne iná atmosféra. Navyše sa atletika dostane aj medzi ľudí, ktorí idú iba tak okolo."