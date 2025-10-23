Svetová rekordérka má veľký problém. Dostala trojročný zákaz činnosti

NAIROBI. Kenská atlétka a držiteľka svetového rekordu v maratóne Ruth Chepngetichová dostala trest zákazu činnosti na tri roky.
Tridsaťjedenročná bežkyňa mala ešte v marci pozitívny dopingový test na zakázané diuretikum hydrochlorothiazid. V júli ju provizórne suspendovali.
Chepngetichová zabehla pred rokom v Chicagu čas 2:09:56 h a historické maximum v maratóne prekonala o viac ako dve minúty.
Jednotka integrity atletiky (AIU) uviedla, že všetky jej časy spred 14. marca zostávajú v platnosti. Informovala AP.