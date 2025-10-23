Svetová rekordérka má veľký problém. Dostala trojročný zákaz činnosti

Ruth Chepngetichová.
Ruth Chepngetichová. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. okt 2025 o 16:27
Všetky jej časy spred 14. marca zostávajú v platnosti.

NAIROBI. Kenská atlétka a držiteľka svetového rekordu v maratóne Ruth Chepngetichová dostala trest zákazu činnosti na tri roky.

Tridsaťjedenročná bežkyňa mala ešte v marci pozitívny dopingový test na zakázané diuretikum hydrochlorothiazid. V júli ju provizórne suspendovali.

Chepngetichová zabehla pred rokom v Chicagu čas 2:09:56 h a historické maximum v maratóne prekonala o viac ako dve minúty.

Jednotka integrity atletiky (AIU) uviedla, že všetky jej časy spred 14. marca zostávajú v platnosti. Informovala AP.

    Ruth Chepngetichová.
    Ruth Chepngetichová.
    Svetová rekordérka má veľký problém. Dostala trojročný zákaz činnosti
