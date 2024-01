Jubilejný ročník Banskobystrickej latky privíta olympijského šampióna aj vicemajsterku sveta

"Na Banskobystrickú latku sa teším. Je to dlhodobo jeden z najlepších mítingov na svete. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som podal dobrý výkon.

Viem, že otec bol pri začiatkoch tohto mítingu. Som rád, že môžem pokračovať v tradícii. Dúfam, že to nebude moja jediná účasť na tomto mítingu," povedal Ruffíny na utorkovej tlačovej konferencii.

Ruffíny má osobný rekord zatiaľ 215 cm, v hale zatiaľ skočil maximálne 210 cm. "Netajím sa tým, že mám ambície prekonať v tejto sezóne výšku 220 cm. Príprava prebehla veľmi dobre.

Objemy sa zvyšovali, moje telo na ne reagovalo dobre. Sen zúčastniť sa na júnových ME v Ríme, prípadne aj olympijských hier v Paríži je stále reálny," verí si slovenský výškar, ktorý už vie, aké to je súťažiť v búrlivej atmosfére.

"Zažil som to minulý rok v Třinci. Bolo tam vyše 3000 divákov. Nebol som na to dovtedy zvyknutý a veľmi sa mi to páčilo. Musí to človek zažiť, aby pochopil o čo ide. Môže to byť aj moja výhoda, že už mám skúsenosti.

Ešte som sa nerozhodol, aká pesnička bude sprevádzať moje skoky. Ale už som nad tým premýšľal. Výber som zúžil na tri skladby," prezradil skokan Slávie UK Bratislava.

VIDEO: Robert Ruffíny mladší