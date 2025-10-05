Košický maratón rekordov v réžii Keňanov, polmaratón ovládol Tibor Sahajda

KOŠICE. Prívlastok maratón rekordov má 102. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Traťový rekord má po dvoch rokoch vďaka Keňanovi Mosesovi Kemeiovi opäť o niekoľko sekúnd menej, ďalší z najlepších mužov a žien si zabehli osobné rekordy.
Polmaratónske majstrovstvá Slovenska ovládli Tibor Sahajda, ktorý si tak napravil chuť po nie príliš vydarených predchádzajúch rokoch na svojom domovskom podujatí a medzi ženami Veronika Páleníková, ktorá si vylepšila osobný rekord o takmer pol druha minúty.
Ideálne počasie, opäť skvelá atmosféra, rekordný počet viac ako 18 200 bežcov v šiestich disciplínach, z toho v maratóne necelých 3 000 a v polmaratóne viac ako 8 000 a množstvo ďalších rekordov.
Najstarší maratón v Európe, ktorý vlani začal písať druhú stovku svojej histórie, opäť prilákal do ulíc mesta tisíce divákov, ktorí sledovali úžasný beh víťazného Keňana Mosesa Kemeia.
Ten sa na 33. kilometri odtrhol od skupiny favoritov a svoje víťazné sólo dotiahol do víťazného konca aj s bonusom v podobe traťového rekordu 2:06:47, ktorým o 8 sekúnd zlepšil čas svojho krajana Ronoa Cheropa spred dvoch rokov.
„Som naozaj šťastný po týchto pretekoch. Trať je veľmi pekná, podarilo sa zlepšiť traťový aj svoj osobný rekord. Dnes bolo naozaj výborné počasie, hoci ráno to ešte tak nevyzeralo,“ vyjadril svoje prvé pocity po dobehu Kemei.
Parádne sólo víťaza
Po dlhšej dobe videli Košice víťazné sólo víťaza. „Ľudia boli skvelí, povzbudzovali celý čas. Nebolo to jednoduché, ale keď som videl, že moji spolubežci nereagujú na zrýchlenie, tak som začal pritláčať. Som rád, že ma organizátori pozvali a ďakujem nielen im, ale celému môjmu tímu a trénerovi,“ dodal Kemei.
Košický maratón potvrdil príslušnosť k najlepším svetovým maratónom, keď až šestica bežcov dosiahla čas pod 2:10 a až päť z nich si vylepšilo svoje osobné maximá.
V mužskej kategórii v súboji maratónskych veľmocí Keňa a Etiópia dominovali kenskí bežci, k víťaznému Kemeimu sa na stupeň víťazov postavili Timothy Kattam a Silas Sugut.
Opačne to bolo v ženskej kategórii. V tej zvíťazila časom 2:21:58 Etiópčanka Kebede Shumetová, ktorá sa vo veku 20 rokov stala najmladšou víťazkou košického maratónu.
Na druhom mieste skončila jej krajanka Baze Anewevová a tretia kenská bežkyňa CherudoLeahová. Rovnako ako v mužskej kategórii aj medzi ženami si viaceré z najlepších vylepšili osobné rekordy.
Najlepší Slovák osemnásty
Zo slovenských bežcov bol napokon najlepší na maratónskej trati Peter Kviatkovský. Ten svoj čas 2:35.19, aj umiestnenie bral s rezervou.
„Nepočítal som s tým, že budem najlepším Slovákom. Trošku tomu možno pomohlo aj to, že na polmaratóne boli majstrovstvá Slovenska. V maratóne nikdy nemôžete dopredu povedať ako to bude. Išiel som si svoje tempo, posledných sedem kilometrov som si povedal, že teraz sa cítim dobre, môžem ísť do toho.
Beriem to ako prípravu na maratón vo Valencii, takže som spokojný aj s časom povedal v cieli, ktorý najradšej spomína na z jeho úspešnejší berlínsky maratón.
„Ale pocitovo som sa tam vytrápil. A teraz som išiel tréningovo, takže tu mám krásne pocity. Naozaj som si to užil, divákov aj atmosféru, perfekné,“ pochvaľoval si v cieli.
Zo Sloveniek bola najrýchlejšia domáca bežkyňa Monika Kubáková s časom 2:55:33.
Sahajda už asi maratón nepobeží
Polmaratón v rámci MMM bol v tomto roku zároveň Majstrovstvami Slovenska a skončil víťazstvom favoritov.
Ako prvý dobehol do cieľa v čase 1:06:23 rodák z Raslavíc a domáci miláčik tribún Tibor Sahajda, ktorý si tak napravil chuť po nie príliš vydarených predchádzajúcich ročníkoch, keď ho ešte na maratónskej trati sprevádzali problémy a odstúpenia a nepodarilo sa mu nadviazať na úspešné vystúpenia v rokoch 2017 až 2019.
„Trúfal som si, vedel som, kto dnes beží a vedel som, na čo mám. Keby na niektorých miestach nefúkalo a bola by väčšia konkurencia, možno mohol byť čas o nejakých pár sekúnd lepší,“ priznal po pretekoch už päťnásobný majster Slovenska v polmaratóne.
„Ale v rámci možností a na to, akým životom žijem a že už pracujem, tak je to super,“ dodal Sahajda, ktorý sa už podľa vlastných slov maratónskej kariéry vzdal a ani behu ako takému sa už nevenuje na profesionálnej úrovni.
„Maratón je kráľovská disciplína, na ktorú sa treba fakt seriózne pripravovať. Na to už v súčasnosti priestor nemám. Aj dnes som už mal drobnú krízu. Keby som dnes mal behať ešte druhé kolo, asi zase vykapem ako po minulé roky.
Ani telo už po všetkých zraneniachnefunguje tak ako niekedy. Polmaratón predsa nejako doťapkáš, aj keď nevládzeš, ale dobehneš. Maratón je už priveľa,“ dodal Sahajda, ktorý beh opäť emotívne prežíval.
„V Košiciach je to super, fantastická atmosféra, perfektne. Tlačili sa mi slzy do očí ako v rokoch, keď sa mi tu najviac darilo. Ani som si nemyslel, že to dnes bude vyzerať takmer rovnako. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a povzbudzovali,“ priznal Sahajda.
Páleníková s osobným rekordom
Aj medzi ženami skončil polmaratón podľa predpokladov a titul majsterky sveta si tretíkrát vybojovala Veronika Páleníková v novom osobnom maxime 1:14:41.
„Bol to môj posledný štart na ceste v tomto roku, takže som do toho išla s tým, že nemám čo stratiť, môžem len získať. Tak som sa trošku rozbehla a podarilo sa na osobák,“ povedala v cieli Páleníková, ktoré v predchádzajúcich dvoch rokoch bol v Košiciach najlepšou Slovenkou na maratónskej trati.
„Určite je to moja obľúbená trať, je rýchla, beží veľa bežcov, dá sa s kým potiahnuť. Dnes bolo navyše výborné počasie s ideálnou teplotou, bolo pod mrakom, ale nepršalo, trošku vetrík, ale nie je nejaký silný, takže ideálne bežecké počasie,“ dodala slovenská vytrvalkyňa, ktorá priznala, že mala na 18. kilometri menšiu krízu, keď zaostala za plánovaným tempom na kilometer o pár sekúnd.
V tomto roku ju ešte čaká krosová sezóna a na cestu sa vráti až na jar. Chce opäť zabehnúť maratón, ale zatiaľ sa ešte nerozhodla, ktorý to bude.
MMM 2025
Absolútne poradie:
Muži: 1. Moses Kipngetich Kemei (Keňa) 2:06:47 h 2. Timothy Kipkorir Kattam (Keňa) +44 s, 3. Silas Kipkoech Sugut (Keňa) + 1:34 min
Ženy: 1. Balemelay Shumet Kebedeová (Etiópia) 2:21:56 h, 2. Kasanesh Ayenew Bazeová (obe Etiópia) +10 sek., 3. Leah Cherutová (Keňa) +37, ... 74. Monika Kubáková (SR) +48:46 min.
Polmaratón:
Muži: 1. Tibor Sahajda 1:06:23, 2. Ondrej Kubo +2:07 min., 3. Matúš Kozlovský +3:16
Ženy: 1. Veronika Páleníková 1:14:08, 2. Renáta Klamová 1:20:39, 3. Iveta Furáková 1:22:10
Inline:
Muži: 1. Pavol Dzurák 38:38 min, 2. Samuel Paroulek 40:01, 3. Jan Jelínek 42:48
Ženy: 1. Renáta Karabová 44:36, 2. Emma Štofirová 44:37, 3. Kelly Diaz Delgadová 44:38
Handbike:
Muži: 1. Rafal Wilk 30:51, 2. Daniel Kukľa 34:59, 3. Maroš Orečný 34:59
Ženy: 1. Anna Oroszová 40:42