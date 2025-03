Olympijskí šampióni z Tokia aj Paríža. Dudinská päťdesiatka opäť hostí svetovú elitu

Hlavné preteky mužov na 35 km absolvujú v sobotu dvaja olympijskí šampióni – Poliak Dawid Tomala, víťaz päťdesiatky z OH v Tokiu a Ekvádorčan Brian Pintado, ktorý si z uplynulých hier v Paríži odniesol zlato v pretekoch na 20 km.

Okrem Tomalu a Pintada sa na štart v hlavnej kategórii postavia vicemajster sveta z roku 2019 na 50 km Joao Vieira z Portugalska, piaty na 20 km z OH 2016 i 2021 Nemec Christopher Linke, bronzový medailista z Tokia na 50 km Evan Dunfee z Kanady, európsky šampión na 50 km z Berlína 2018 Ukrajinec Maryan Zakalnyckyj a ďalší.

Na pretekoch sa zúčastní aj vicemajsterka sveta z roku 2022 na 20 aj 35 km Katarzyna Zdzieblová z Poľska, piata z MS 2023 aj OH 2024 na 20 km Mexičanka Alegna Gonzalezová či Brazílčanka Viviane Lyrová, štvrtá z MS 2023 na 35 km.

Špičkoví chodci a chodkyne absolvujú v Dudinciach aj preteky na 20 km. Do štyroch hlavných disciplín je prihlásených celkom 135 športovcov, pričom vo všetkých sedemnástich súťažiach naprieč vekovými kategóriami očakávajú organizátori viac než 300 pretekárov.

S edem národných šampionátov

Súčasťou podujatia bude aj sedem národných šampionátov na 35 km – chorvátsky, poľský, rumunský, maďarský, český, fínsky (len ženy) a v neposlednom rade aj slovenský.

O miestenky na septembrové MS v Tokiu budú bojovať olympionici Mária Katerinka Czaková, Hana Burzalová, Dominik Černý a Michal Morvay.

Černého ambíciou je splniť limit 2:28:00 h, čo by znamenalo zlepšiť slovenský rekord Mateja Tótha z roku 2015 (2:30:34 h).

"Tempo 4:13 min na kilometer je veľká výzva, no je to môj cieľ. Takisto sa teším na súboj so špičkovou svetovou konkurenciou.

Osobne by som si dokonca tipol, že na 35 km padne svetový rekord," vyhlásil slovenský Chodec roka 2024. Jeho osobné maximum je 2:32:56 h z MS 2023 v Budapešti.