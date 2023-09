Rajec mal Cháru, Košice majú Tótha. MMM môže osláviť stovku rekordom

Oslavy budú so všetkou parádou. Sprievodné akcie presahujúce športový rozmer podujatia sa rozbehli už niekoľko týždňov pred jubileom.

Traťový rekord v kategórii žien sa menil minulý rok aj predvlani. A nebyť pandémie, možno by sa posúval nepretržite od roku 2017.

Umelecké inštalácie, filmový projekt, charitatívny štafetový beh do Štrasburgu. Športovú kvalitu organizátori takisto dávkovali po častiach.

„Naše ambície sú tento rok o niečo vyššie ako vlani, aj vďaka partnerom sa nám podarilo zvýšiť rozpočet na túto kapitolu zhruba o 15 percent,“ naznačil riaditeľ pretekov Branislav Koniar už začiatkom septembra.

Traja pod 2:06:00

Vtedy bolo isté, že na MMM prídu kenskí obhajcovia Reuben Kerio aj Margaret Agaiová. Africké pole kandidátov na víťazstvo v prestížnom ročníku medzitým nabralo na sile.

Až tak, že šéf pretekov štyri dni pred štartom vyhlásil: „Bežci s takouto výkonnosťou ešte na MMM neboli. Viacerí neveria, že v Košiciach môžu dosiahnuť čas 2:05, no my veríme, že sa to dá.“