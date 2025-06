ONLINE: Štartuje aj Duplantis. Zlatá tretra 2025 dnes LIVE (Forster, Volko, Dömötör)

Zlatá tretra Ostrava 2025

24.06.2025 o 16:00

Zlatá tretra Ostrava 2025

Prehľad

Hlavní program Zlaté tretry:

16:05 Skok o tyči (muži)

16:20 Hod oštěpem (ženy)

16:50 Skok o tyči (muži)

17:10 Běh na 800 metrů (muži)

17:20 Běh na 800 metrů (ženy)

17:30 Běh na 1500 metrů /1/ (muži)

17:45 Zahajovací ceremoniál

18:05 Slavnostní vyhlášení Čokoládové tretry

18:08 Běh na 400 metrů s překážkami (muži)

18:15 Běh na 400 metrů (muži)

18:25 Běh na 100 metrů (ženy)

18:35 Běh na 100 metrů s překážkami (ženy)

18:45 Běh na 110 metrů s překážkami (muži)

18:55 Vrh koulí (muži)

19:00 Hod oštěpem (muži)

19:05 Běh na 800 metrů (muži)

19:15 Běh na 800 metrů (ženy)

19:25 Běh na 1500 metrů /2/ (muži)

19:35 Běh na 200 metrů (muži)

19:45 Běh na 400 metrů (ženy)

20:00 Slavnostní vyhlášení vítězů



Startovní listina: Skok o tyči - ženy:

Tina Šutejová (SLO) - 4,82

Amálie Švábíková (CZE) - 4,80

Lene Onsrud Retziusová (NOR) - 4,70

Juliana De Menisová Camposová (BRA)- 4,63

Hanga Kleknerová (HUN) - 4,57

Marleen Müllová (EST) - 4,57

Kitty Friele Fayeová (NOR) - 4,55

Apolena Švábíková (CZE) - 4,25

XXX Nikola Pöscholová (CZE) - 4,44





Startovní listina: Hod oštěpem - ženy:

Sara Kolaková (CRO) - 68,43

Haruka Kitagučiová (JPN) - 67,38

Adriana Vilagošová (SRB) - 67,22

Ži-Jan (CHN) - 64,83

Petra Sičáková (CZE) - 62,12

Julia Ulbrichtová (GER) - 61,02

Andrea Železná (CZE) - 60,88

Nikol Tabačková (CZE) - 59,48



Startovní listina: Skok o tyči - muži:

Armand Duplantis (SWE) - 6,28 (WR)

Emmanouil Karalis (GRE) - 6,05

Sondre Guttormsen (NOR) - 6,00

Kurtis Marschall (AUS) - 5,95

Austin Miller (USA) - 5,91

Ethan Cormont (FRA) - 5,82

Robert Sobera (POL) - 5,81

Bokai Huang (CHN) - 5,80

David Holý (CZE) - 5,75

Simen Guttormsen (NOR) - 5,72

Matěj Ščerba (CZE) - 5,67



Startovní listina: Skok do výšky - muži:

Donald Thomas (BAH) - 2,37

Marco Fassinotti (ITA) - 2,35

Stefano Sottile (ITA) - 2,34

Edgar Rivera (MEX) - 2,31

Tihomir Ivanov (BUL) - 2,31

Tihomir Ivanov (BUL) - 2,31

Jan Štefela (CZE) - 2,30

Luis Castro Ribera (PUR) - 2,30

Manuel Lando (ITA) - 2,26

Dmytro Nikitin (UKR) - 2,28

Jef Vermeiren (BEL) - 2,27

Marek Bahník (CZE) - 2,26

Matyáš Čudlý (CZE) - 2,20



Startovní listina: Běh na 800 metrů - muži:

Saúl Ordónez (ESP) - 1:43,65

Catalin Tecuceanu (ITA) - 1:43,75

Tumo Nkape (BOT) - 1:44,60

Thomas Marques de Andrade (FRA) - 1:44,88

Giovanni Lazzaro (ITA) - 1:44,95

Filip Ostrowski (POL) - 1:44,96

Patryk Sieradzki (POL) - 1:45,13

Ronaldo Olivo (ESP) - 1:45,59

Jakub Davidík (CZE) - 1:46,07

Daniel Kotyza (CZE) - 1:46,57

Samuel Lengauer (AUT) - 1:52,99



Startovní listina: Běh na 800 metrů - ženy:

Dilek Kocaková (TUR) - 1:59,94

Soukaina Hajjiová (MAR) - 2:00,07

Martyna Galantová (POL) - 2:00,54

Kimberley Ficenec (CZE) - 2:00,68

Charlotte Dumasová (FRA) - 2:00,99

Honour Finleyová (USA) - 2:01,26

Terekech Ololaová (ETH) - 2:02,26

Alica Schmidtová (GER) - 2:04,51

Marcela Pírková (CZE) - vodič



Startovní listina: Běh na 1500 metrů - muži:

Maël Gouyette (FRA) - 3:32,67

Charles Grethen (LUX) - 3:32,86

Wegene Adisu (ETH) - 3:34,21

Kieran Lumb (CAN) - 3:34,25

Titouan Le Grix (FRA) - 3:34,30

Noah Baltus (NED) - 3:34,66

Archie Davis (GBR) - 3:34,95

Maciej Wyderka (POL) - 3:35,09

José Carlos Pinto (POR) - 3:35,10

Luan Munnik (RSA) - 3:35,66

Nico Boketta (CZE) - 3:37,28

Filip Toul (CZE) - 3:39,14

Rok Markelj (SLO) - 3:40,93

Jan Vukovič (SLO) - 3:48,31 (vodič)

Adam Czerwiński (POL) - 3:39,89 (vodič)



Startovní listina: Běh na 400 metrů s překážkami - muži:

Ismail Doudai Abakar (QAT) - 47,72

Chris Robinson (USA) - 47,95

Matheus Lima (BRA) - 48,08

Vít Müller (CZE) - 48,41

Seamus Derbyshire (GBR) - 48,42

Joshua Faulds (GBR) - 48,59

Michal Rada (CZE) - 49,30

Patrik Dömötör (SVK) - 49,73



Startovní listina: Běh na 400 metrů - muži:

Havard Bentdal Ingvaldsen (NOR) - 44,39

Matěj Krsek (CZE) - 45,53

Samuel Reardon (GBR) - 44,70

Christopher Morales Williams (CAN) - 44,05

Daniel Segers (BEL) - 44,95

Jonas Phijffers (NED) - 44,93

Oleksandr Pohorilko (UKR) - 44,94

Milan Ščibráni (CZE) - 46,49



Startovní listina: Běh na 100 metrů - ženy:

Christania Williamsová (JAM) - 10,96

Torrie Lewisová (AUS) - 11,10

Cambrea Sturgisová (USA) - 10,74

Marie-Josée Ta Lou-Smithová (CIV) - 10,72

Thelma Daviesová (LBR) - 11,01

Amy Huntová (GBR) - 11,03

Zoe Hobbsová (NZL) - 10,96

Bianca Williamsová (GBR) - 11,17



Startovní listina: Běh na 100 metrů s překážkami - ženy:

Helena Jiranová (CZE) - 13,19

Elena Carrarová (ITA) - 12,84

Anna Tóthová (HUN) - 12,78

Tobi Amusanová (NGR) - 12,12

Sarah Lavinová (IRL) - 12,62

Viktória Forsterová (SVK) - 12,72

Karin Strametzová (AUT) - 12,81

Ester Bendová (CZE) - 13,15



Startovní listina: Běh na 110 metrů s překážkami - muži:

Štěpán Štefko (CZE) - 13,94

Oumar Doudai Akabar (QAT) - 13,39

Eric Edwards (USA) - 13,15

Enzo Diessl (AUT) - 13,20

Grant Holloway (USA) - 12,81

Dylan Beard (USA) - 13,02

Erwann Cinna (FRA) - 13,37

Jonáš Kolomazník (CZE) - 13,99



Startovní listina: Vrh koulí - muži:

Tadeáš Procházka (CZE) - 19,73

Konrad Bukowiecki (POL) - 22,25

Wictor Petersson (SWE) - 21,49

Josh Awotunde (USA) - 22,29

Jordan Geist (USA) - 22,25

Zane Weir (ITA) - 22,44

Tomáš Staněk (CZE) - 22,17

Leonardo Fabbri (ITA) - 22,98



Startovní listina: Hod oštěpem - muži:

Jan Výška (CZE) - 75,23

Marc Anthony Minichello (USA) - 82,65

Alexandr Čača (CZE) - 78,44

Douw Smit (RSA) - 83,29

Matin Konečný (CZE) - 80,06

Toni Keränen (FIN) - 85,27

Thomas Röhler (GER) - 93,90

Anderson Peters (GRN) - 93,07

Nirádž Čopra (IND) - 90,23



Startovní listina: Běh na 800 metrů - muži:

Abdelati Al-Guesse (MAR) - 1:44,52

Samuel Chapple (NED) - 1:45,22

Bartosz Kitliński (POL) - 1:44,77

Jakub Dudycha (CZE) - 1:44,78

Marino Bloudek (CRO) - 1:44,56

Peter Bol (AUS) - 1:43,79

Callum Dodds (GBR) - 1:44,79

Nickolas Koplangat Kebenei (KEN) - 1:43,75

Khaled Benmahdi (ALG) - 1:46,06

Henry Jonas (GBR) - 1:44,72



Startovní listina: Běh na 800 metrů - ženy:

Majtie Kolbergová (GER) - 1:58,52

Worknesh Meseleová (ETH) - 1:58,06

Margarita Koczanowa (POL) - 1:59,94

Anna Wielgoszová (POL) - 1:59,07

Prudence Sekgodisová (RSA) - 1:57,26

Oratile Noweová (BOT) - 1:58,47

Nigist Getachewová (ETH) - 1:57,47

Isabella Boffeyová (GBR) - 1:59,30

Angelika Sarnová (POL) - 1:59,63

Agata Kolakowská (POL) - 2:08,97 - vodič

Helene Vogelová (AUT) - 2:15,16 - vodič



Startovní listina: Běh na 1500 metrů - muži:

Melese Nberet (ETH) - 3:31,82

Smsdon Kireu (KEN) - 3:34,69

Filip Sasínek (CZE) - 3:35,02

Adam Fogg (GBR) - 3:34,00

Raphael Pallitsch (AUT) - 3:33,59

Jude Thomas (AUS) - 3:33,35

Samuel Tanner (NZL) - 3:31,24

Narve Giljes Nordas (NOR) - 3:29,47

Kristian Uldbjerg Hansen (DEN) - 3:32,60

Tshepo Tshite (RSA) - 3:31,35

Isaac Nadír (POR) - 3:30,84

Samuel Philström (SWE) - 3:30,87

Josh Hoey (USA) - 3:33,66

Cameron Myers (AUS) - 3:32,67

Phanuel Kopkosgei Koech (KEN) - 3:27,72

Mounir Akbache (FRA) - 3:39,81 - vodič

Jan Vukovič (SLO) - 3:48,31 - vodič



Startovní listina: Běh na 200 metrů - muži:

Jan Jirka (CZE) - 20,45

Eduard Kubelík (CZE) - 20,51

Ondřej Macík (CZE) - 20,39

Nethaneel Mitchell Blake (GBR) - 19,95

Reynier Mena (CUB) - 19,63

Gout Gout (AUS) - 20,04

Ján Volko (SVK) - 20,24

Tomáš Němejc (CZE) - 20,52



Startovní listina: Běh na 400 metrů - ženy:

Nicole Yearginová (GBR) - 50,96

Barbora Malíková (CZE) - 51,23

Lada Vondrová (CZE) - 50,92

Martina Weilová (CHI) - 49,83

Femke Bolová (NED) - 49,17

Salwa eid Nasírová (BRN) - 48,14

Natalia Bukowiecká (POL) - 48,90

Lynna Irbyová-Jacksonová (USA) - 49,80