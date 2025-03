Míting JBL Jump Fest naberá na atraktivite. Prvýkrát získal prestížny štatút

Vyhľadávané preteky sa uskutočnia v opäť vo formáte s tromi skokanskými disciplínami – skokom do výšky, skokom do diaľky a trojskokom.

Mesto Košice vyhovelo priestorovým nárokom pre podujatie a podporilo zopakovanie minuloročnej veľmi úspešnej výškarskej súťaže s hviezdnym Talianom Gianmarcom Tamberim aj vďaka tomu, že mala v zahraničí výborný ohlas a je o ňu eminentný záujem.

Organizátori v Košiciach chcú zvýšiť komfort pre divákov a rozšíria tribúny za doskočiskom pre skok do diaľky, čím narastie počet miest na sedenie na viac ako 1000 divákov.

"V súčasnosti sa už spustilo prihlasovanie do medzinárodnej kategórie Open pre skok do diaľky a trojskok na americkom portáli Roster Athletics. Je otvorené celosvetovo a aj pre slovenských atlétov," informoval v tlačovej správe zakladateľ mítingu JBL Jump Fest Stanislav Návesňák.

Na podujatí sa budú získavať body do svetového rebríčka a do kvalifikácie o postup na septembrové MS v atletike v Tokiu, čo môže do Košíc prilákať viacero známych mien vrátane medailistov z vrcholných podujatí.

Deťom a mládeži, ktorých bude súťažiť viac ako 300, bude k dispozícii špičkový skokanský sektor po oba dni.