Americký vicemajster sveta dostal dlhý dištanc. Pokúšal sa mariť vyšetrovanie

NEW YORK. Vicemajster sveta v behu na 100 metrov Marvin Bracy dostal od americkej antidopingovej agentúry USADA zákaz štartov na tri roky a deväť mesiacov.
Tridsaťjedenročný Američan pyká za pozitívny test na anaboliká, navyše sa pokúšal mariť vyšetrovanie. USADA to uviedla bez bližších podrobností vo vyhlásení.
Šprintér, ktorý sa naposledy na pretekárskej dráhe predstavil v roku 2023, trest platný do novembra 2028 prijal.
Podľa agentúry mal strieborný medailista zo stovky zo šampionátu v Eugene v roku 2022 od vlaňajšieho februára provizórne zastavenú činnosť po tom, čo pri mimosúťažnej dopingovej kontrole odovzdal vzorku pozitívnu na anabolika.
USADA uviedla, že sa na Bracyho zamerala na základe tipu od informátora. Na vyšetrovaní prípadu spolupracovala s Jednotkou pre integritu atletiky (AIU) a Americkým úradom pre boj s drogami (USDA).
Bracy sa podľa USADA pokúšal spočiatku vyšetrovanie zmanipulovať, neskôr sa ale k previneniu priznal a poskytol orgánom "významnú pomoc".
"Tento prípad ukázal dôležitosť spolupráce medzi podobne zameranými organizáciami a orgánmi činnými v trestnom konaní, ktorá vedie k potieraniu organizovaných dopingových schém," uviedol šéf USADA Travis Tygart.
Doplnil, že vyšetrovanie pokračuje a už odhalilo ďalšie závažné skutočnosti, o ktorých bude informovať neskôr.
Bracy, ktorý pred atletickou kariérou hral americký futbal, bol v Eugene aj členom striebornej šprintérskej štafety. Už v roku 2014 sa stal halovým vicemajstrom sveta na šesťdesiatke a o osem rokov neskôr získal na tejto trati bronz.
Striebro z Eugene vybojoval pri trojnásobnom americkom triumfe za Fredom Kerleym, ktorý má aktuálne predbežne zastavenú činnosť kvôli zmeškaným dopingovým kontrolám.
V septembri Kerley uviedol, že mieni štartovať na takzvaných vylepšených hrách (Enhanced Games), ktorých účastníci môžu využiť nedovolené metódy vrátane dopingu.