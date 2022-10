Pupiš odstúpil z postu atletického šéftrénera, meno nástupcu neprezradil

BRATISLAVA. Martin Pupiš po desiatich rokoch odstúpi z funkcie vedúceho trénera v Slovenskom atletickom zväze (SAZ). Ako uviedol v rozhovore pre televíziu TA3, pozíciu šéftrénera SAZ bude zastávať iba do konca októbra. Meno svojho nástupcu neprezradil, ale povedal, že je to slovenský atletický tréner a že ho na prebratie postu už dlhšie pripravuje. Štyridsaťtriročný bývalý reprezentant Slovenska v športovej chôdzi odôvodnil svoj odchod aj tým, že sa chce viac venovať rodine. "Nie je to o žiadnom škandále alebo niečom bombastickom. Je to rozhodnutie, ktoré vo mne zrelo dlhšie. Požiadal som o uvoľnenie z funkcie už vlani po olympiáde, ale v tíme sme sa dohodli, že to ešte potiahnem.

Dospelo to už do štádia, keď som si povedal, že naozaj stačí. Vo verejnom priestore a v politike vidíme, že niektorí ľudia nevedia, kedy by mali odísť. Každý by mal vedieť, kedy je ten správny čas na koniec a ja som si vyhodnotil, že to je teraz," vysvetlil Pupiš vo videu na webe TA3. "Je to moje osobné rozhodnutie, mám výborné vzťahy s celým tímom. Vedie ho Peter Korčok, s ktorým sme naďalej kamaráti. Dohodli sme sa, že táto zmena nastane. Verím, že to bude v prospech atletiky.

Keď niekto robí niečo desať rokov, nedokáže už tomu dávať to, čo na začiatku. Mám tiež relatívne malé deti a tak ako mi moja rodina a hlavne manželka pomáhala počas tých rokov plniť moje sny, teraz chcem ja plniť sny jej a deťom," pokračoval rodák z Banskej Bystrice, ktorý získal bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v roku 1997.

Pupiš zažil počas svojho pôsobenia vo vedení SAZ viacero veľkých úspechov slovenských reprezentantov. "Mal som veľké šťastie, že som bol pri titule majsterky Európy do 23 rokov v podaní Emmy Zapletalovej, pri zlate Jána Volka na halových majstrovstvách Európy, zažil som titul majstra sveta s Matejom Tóthom aj jeho olympijské víťazstvo.