Paralympionik štartoval v riadnej kategórii. V Košiciach dosiahol rekord turnaja

"Diskutovali sme o tom, či je správne, aby štartoval v riadnej kategórii, ale robíme to pre fanúšikov a aj teraz sme chceli, aby ich to bavilo," prezradil organizátor a zakladateľ JBL Jump Festu Stanislav Navesňák.

Podujatie sa presunulo zo záveru atletickej sezóny do jej stredu, zo septembra na jún. Jedným z dôvodov bolo znížiť riziko "straty" špičkových pretekárov, ktorí už boli v závere sezóny unavení, organizátori mali problém prilákať ich do Košíc.

"Janko sa k nám tešil, ale hneď ako mal podozrenie na zranenie, tak sme mu povedali, že to nemusí siliť. Kariéra nie je dlhá, zdravie si treba vážiť a držíme mu palce, nech sa dá stopercentne do poriadku," poznamenal Navesňák, ktorý kreoval štartové listiny spoločne s bývalými skokankami Danou a Janou Velďákovými a ďalšími členmi organizačného tímu:

Rehm prišiel do Košíc krátko po tom, ako v Innsbrucku vylepšil vlastný svetový rekord na 866 cm. Pod Dómom Sv. Alžbety za ním síce zaostal o 39 cm, no aj tak dosiahol najlepší výkon podujatia a zároveň na ňom ako prvý pokoril osemmetrovú hranicu.

"Ďakujem, že som v Košiciach mohol súťažiť s ostatnými atlétmi. Veľmi som si to užil. Je to výnimočné podujatie, ktoré malo neopakovateľnú atmosféru vďaka prostrediu, ale aj divákom," povedal 33-ročný Nemec.

Počas kariéry viackrát súťažil so zdravými športovcami a nezriedka triumfoval. V roku 2016 prejavil záujem štartovať na OH v Riu, ale riadiaca organizácia svetovej atletiky mu napokon žiadosť zamietla s odôvodnením, že čepeľová protéza nohy poskytuje výhodu počas skoku.

Jedným z lákadiel svetovej špičky je aj úprava dĺžky tratí, resp. zmena z yardov na centimetre.

"Je to pre to, že chceme, aby bol tento míting zdroj bodov pre atlétov do ich tabuliek. Svetová atletika pripravuje kategóriu, do ktorej budú spadať takéto podujatia, čo tiež môže zvýšiť záujem o JBL Jump Fest," povedal Navesňák.

Siedmy ročník "uličného" mítingu priniesol aj zmenu v športovisku.

"Keď sme budovali skokanskú rampu, tak sme si boli vedomí, že má prevýšenie asi 36 cm. Potvrdili nám to aj geodeti. Pôvodné riešenie bolo lacné a rýchle. Chcel som však, aby to bolo regulárne a zaujímavé.

Celá rovinka stojí asi na 300 nohách, ktoré sa nastavovali manuálne. Bola to drina, ktorá nám zabrala deň navyše," uviedol Navesňák, ktorý o niekoľko dní zamieri do Dánska.

Rovnakým smerom pôjde aj niekoľkotonová dráha pre skoky do diaľky.

"Dánsky olympijský výbor chce v priebehu niekoľkých dní absolvovať domáci šampionát v 16 olympijských športoch. My budeme pre nich robiť diaľku. Situované by to malo byť na brehu fjordu," dodal Navesňák.