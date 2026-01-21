Získal pod jeho vedením olympijské zlato. Talian chce napísať ďalšiu kapitolu v kariére

Taliansky šprintér Marcell Jacobs sa po dvojročnej príprave v USA rozhodol vrátiť k trénerovi Paolovi Camossimu, pod ktorého vedením v roku 2021 senzačne triumfoval na olympijských hrách v Tokiu v behu na 100 metrov a v štafete.
Oznámil to na webe Talianskej atletickej federácie.
"Spoločne sme napísali skvelú kapitolu v histórii talianskeho športu a veríme, že môžeme napísať ďalšiu," uviedol Jacobs.
"Tešíme sa na olympijské hry v Los Angeles v roku 2028. Teraz sa vraciam do práce, aby som mohol znova robiť radosť všetkým, ktorí ma vždy podporovali," dodal bežec, ktorý sa predvlani zapojil do tréningovej skupiny kouča Rany Reidera na Floride.
VIDEO: Jacobs získal zlato na OH v Tokiu
Po úspechu na hrách v Tokiu Jacobsa často brzdili zdravotné problémy. V rokoch 2022 a 2024 vybojoval titul majstra Európy.
Na OH v Paríži v roku 2024 sa ale musel uspokojiť s piatym miestom na 100 metrov a vlani na majstrovstvách sveta v Tokiu vypadol v semifinále stovky.